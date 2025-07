Cameroun: le sélectionneur Marc Brys a-t-il démissionné? Nouvel imbroglio avec la Fédération

Conférence de presse de l'ex-attaquant star Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football et du selectionneur Marc Brys le 30 mai 2024.

La vie des Lions indomptables est loin d'être un long fleuve tranquille. Et l'on semble assister à nouvel épisode de tensions entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports du Cameroun? Il est 16 heures, heure locale ce 22 juillet. La Fécafoot, la Fédération, publie sur ses réseaux sociaux et sur son site un communiqué annonçant la démission du sélectionneur.

Elle affirme avoir reçu une lettre recommandée de l'entraîneur des Lions indomptable la veille, le 21 juillet.

Dans la foulée, le ministère des Sports annonce que Marc Brys dément toute démission. Le sélectionneur parle de piratage.

Tensions entre la Fédération et le ministère des Sports

En avril 2024, Marc Brys avait été nommé sélectionneur de l'équipe nationale par le Ministère camerounais des sports. La Fédération camerounaise de football, présidée par Samuel Eto'o n'a jamais réellement accepté la nomination de l'entraîneur belge. Le président de la Fédération avait alors qualifié cette décision "d'illégale".

ll avait notamment été filmé en pleine invective publique avec un représentant du ministre des sports et l'ancienne gloire du football camerounais Samuel Eto'o, désormais président de la Fécafoot.

Chargement du lecteur...

Une équipe d'encadrement concurrente avait alors été désignée en mai 2024 par Samuel Eto'o et dirigée par le Camerounais Martin Ndtoungou Mpilé. Le conflit s'était calmé début octobre 2024, le ministère et la Fédération s'étant mis d'accord pour garder Marc Brys à la tête de l'équipe et lui adjoindre des techniciens locaux choisis par la fédération.

Pour l'instant, signes de tensions persistantes, malgré le démenti de Marc Brys, la Fédération a gardé son communiqué sur "la démission" du sélectionneur sur son site est ses réseaux sociaux.