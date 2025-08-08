Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

Le principal opposant camerounais, Maurice Kamto, a vu sa candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre rejetée par la Cour constitutionnelle. Dans une vidéo partagée ce jeudi 7 août sur sa page Facebook, il a dénoncé un "rejet arbitraire" de sa candidature, dans une vidéo sur sa page Facebook officielle.

Maurice Kamto contre-attaque et dénonce "une campagne de diabolisation". Le principal opposant de Paul Biya en vue du scrutin présidentielle d'octobre au Cameroun a expliqué que la décision de la Cour constitutionnelle de (l)'écarter de l'élection présidentielle de 2025 "a été prise de longue date par le régime Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC)"

"Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott (...) Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision de l'empêcher de prendre part à l'élection de 2025 était prise", a réagi le candidat refoulé du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (Manidem) dans une vidéo diffusé ce jeudi sur Facebook et intitulée "déclaration au sujet du rejet arbitraire de ma candidature à l'élection présidentielle".

Mardi, la Cour constitutionnelle avait définitivement rejeté le recours de Maurice Kamto contre la décision d'Elections Cameroon (ELECAM) qui n'a pas retenu sa candidature au cours d'une première sélection fin juillet en raison du dépôt par un autre candidat d'un dossier sous la même étiquette du Manidem.

Le silence de la communauté internationale dénoncée

"Le régime en place s'est empressé de fabriquer un nouveau président du Manidem ainsi que son dossier de candidature pour créer artificiellement ce qu'on a appelé pluralité d'investitures", a accusé Maurice Kamto dans son discours.

Ancien président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) avec lequel il était arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2018, Maurice Kamto avait démissionné fin juin de son parti et choisi de se présenter avec le Manidem pour "éviter de donner un prétexte au régime pour rejeter une candidature présentée par le MRC".

En vertu du code électoral, seuls les partis disposant d'élus au Parlement ou dans les conseils municipaux peuvent participer à la présidentielle. Or le MRC a boycotté les dernières élections législatives et municipales en 2020.

Il accuse également le pouvoir d'avoir reporté les législatives et les municipales initialement prévues pour février 2025 "afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain". Celui-ci n'a pour le moment pas donné de consigne de vote, assurant que "la lutte continue".

Maurice Kamto a accusé le Conseil constitutionnel, la justice, le pouvoir et l'organe en charge des élections Elecam d'avoir "trahi sans état d'âme" le peuple camerounais. Il a également dénoncé la passivité de la communauté internationale. "Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais ne s'est pas sentie concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle prétend défendre", a-t-il lancé.

Ancien ministre sous l'actuel président Paul Biya, Maurice Kamto avait revendiqué la victoire de l'élection présidentielle de 2018. Après le scrutin, il était resté huit mois en prison pour "incitation à l’insurrection" après des marches blanches pacifiques en contestation aux résultats. Il retrouvera sa liberté quelques mois avant les élections municipales et législatives de février 2020 qu'il avait décidé de boycotter.

L'opposition camerounaise, historiquement divisée, peine un nouvelle fois à s'unir. Samedi, un collectif de représentants de plusieurs partis a diffusé un communiqué dans lequel ceux-ci se sont engagés à choisir "un candidat consensuel autour d'un programme commun" sans qu'aucun nom ne soit encore avancé.