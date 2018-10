Cameroun : Maurice Kamto revendique sa victoire

Ceci est la démonstration imparable.

Maurice Kamto ne se lasse pas de brandir ces documents.

Selon lui, c'est la preuve irrefutable selon laquelle cette présidentielle c'est lui qu'il l'a remportée.

Selon ses chriffres à lui le parti au pouvoir a fraudé massivement.

Cela fait deux semaine qu'il n'en demord pas.



"J'aurais l'air de quoi après tout cela si je disais, oui c'est bien lui le vainqueur ? Ca voudrait dire que je n'étais pas sérieux dans ce que je disais. Je ne peux pas reconnaitre un tel résultat." Maurice Kamto.



Non seulement Maurice Kamto ne reconnait pas les résultats mais sur Twitter, l'opposant s'est déclaré être le président élu.

Mais comment compte-il procéder pour faire valoir ce qu'il estime être son droit ?



Dans cette video publiée sur Youtube, il promet d'utiliser tous les moyens légaux...

sauf que le Conseil constitutionnel a tranché ce lundi et au Cameroun, une fois proclamés, les résultats ne peuvent être contestés.



Maurice Kamto compte-il sur la mobilisation de la rue ?

Sans le dire directement, il semble que ce soit le cas.



"Le peuple camerounais est assez mur, il fera ce qu'il voudra. On veut m'amener à dire : je n'y suis pour rien, il faut pas que le peuple camerounais descende dans la rue. Je n'en dirai rien. Vous avez vu des marches en Allemagne et en Europe et franchement je n'ai rien organisé." Maurice Kamto.



Une chose est sûre ce mardi matin, dans les rues de Yaoundé, les camerounais semblait reprendre le cours normal de leur vie, aucune mobilisation pro-Kamto n'a été signalée.