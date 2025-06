Cameroun : pourquoi le ministre de l'Emploi Issa Tchiroma Bakary tourne le dos à Paul Biya

C’est par une lettre que Issa Tchiroma Bakary, président du FSNC, son parti politique et plusieurs fois ministre, a remis sa démission au Premier ministre Joseph Dion Ngute avec effet immédiat, le 24 juin 2025.

Il y évoque "un impératif moral" et les "attentes profondes de nos populations", et affirme qu’il n’agit ni par "désaveu personnel" ni par "calcul politicien", selon un extrait publié sur le site d'information Camer.be.

Cela faisait plusieurs jours que la rupture semblait inévitable. Il y a deux semaines, alors qu’il était dans sa ville, Garoua, son fief du nord du pays, région indispensable pour une victoire à la présidentielle d'octobre, l’ancien ministre avait exprimé des critiques incisives au sujet du règne de Paul Biya, long de 43 ans.

Pour Issa Tchiroma, il serait impensable d’appeler à voter pour celui qui serait “responsable des malheurs” des populations de la région du Nord. En effet, cette région, majoritairement rurale et défavorisée, souffre d’un fort taux de pauvreté et d’un sentiment persistant de marginalisation politique et économique. La population de la région se sent abandonnée et pas assez représentée dans les décisions prises par le pouvoir.

Cette démission pourrait être un signe de ralliement stratégique de la région afin de désigner un candidat unique face au RDPC de Paul Biya, avant l’élection présidentielle.

Issa Tchiroma a promis une conférence de presse prochaine du FSNC, afin de clarifier ses intentions politiques et électorales.