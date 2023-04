Cameroun : Rigobert Song dans le dur

Il est bien loin l'état de grâce pour Rigobert Song. Nommé sélectionneur du Cameroun en remplacement du Portugais Antonio Conceiçao au lendemain d'une CAN terminée sur la troisième marche du podium, l'ancien défenseur et capitaine des Lions Indomptables avait commencé son mandat de la plus belle des manières, en allant décrocher en Algérie une qualification aussi renversante qu'inattendue pour le Mondial. Mais ces débuts tonitruants ont depuis cédé la place aux déceptions.



Si l'équipe a remporté au Qatar sa première victoire en phase finale depuis deux décennies, contre un Brésil déjà qualifié (1-0), cette huitième participation s'est achevée comme les cinq précédentes par une élimination dès la phase de poules. Sous la houlette de Rigobert Song, le Cameroun marque trop peu (9 buts en 9 matchs), gagne encore moins (3 victoires) et ne fait plus peur à grand monde sur le continent. Alors que trois points lors de la double confrontation face à la Namibie auraient suffi le mois dernier à assurer le billet pour la CAN en Côte d'Ivoire, les Lions n'en ont pris qu'un, face à un adversaire privé qui plus est de la possibilité de recevoir.



L'heure devient grave, puisque Rigobert Song et ses hommes devront impérativement faire un résultat à domicile contre le Burundi en septembre prochain. Rien d'insurmontable dans l'absolu, à condition toutefois que ces Lions retrouvent d'ici là un semblant d'indomptabilité. Frustré que ce ne soit plus le cas, le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o, a organisé le 30 mars une réunion de crise à l’hôtel Hilton de Yaoundé.



« Nous allons mettre en place une plateforme de collaboration entre les sélectionneurs, la Direction technique nationale (DTN) pour toutes les questions relatives à la technique, la planification, la préparation des listes avec la coordination de l’équipe nationale », indique alors Engelbert Mbarga, alors DTN adjoint et depuis nommé DTN de plein exercice. Si la mise sous tutelle vaut pour les équipes nationales de jeunes davantage que pour l'équipe A, une meilleure synergie entre cette dernière et la DTN est souhaitée en haut lieu. Un plan de jeu introuvable, des choix qui interrogent

Un peu plus d'un an après sa nomination, Rigobert Song apparaît donc comme un sélectionneur fragilisé. Match après match, rendez-vous FIFA après rendez-vous FIFA, la cohérence se fait attendre. Face à la Namibie, la charnière expérimentale Castelletto-Wooh a essuyé les plâtres, devant un Devis Epassy bombardé gardien numéro un après le départ d'André Onana en plein Mondial. La même impréparation régnait dans l'entrejeu, avec un trident Kemen-Zambo Anguissa-Ntcham aligné ensemble pour la première fois. « La première erreur du nouveau staff a été de chercher à casser ce qu'Antonio Conceiçao avait mis sur pied, estime Georges Mbimbe, journaliste spécialisé. Ils ont choisi d'éloigner certains hommes de base du Portugais, et d'apporter une certaine rupture. Le problème, c'est que mettre en place place des automatismes et un projet collectif demande du temps. Il aurait été plus simple de poursuivre ce qui avait été commencé et de l'améliorer, plutôt que de tout révolutionner. Ils ont malheureusement choisi cette dernière option et semblent aujourd'hui un peu perdus. »



Parmi les paris ratés, le retour de Nicolas Nkoulou. Rappelé pour succéder au banni Michael Ngadeu comme patron de la défense, le joueur de l'Aris Salonique enchaîne les prestations cataclysmiques. « Ils auraient pu faire différemment, à l'image de ce qu'a fait Walid Regragui avec le Maroc : ne pas changer grand chose, faire revenir Ziyech et faire du management. Il est plus facile de mettre en place un projet de jeu quand des automatismes sont déjà présents », ajoute Mbimbe. La Coupe du monde aurait pu et dû permettre de progresser dans ce sens. Ce ne fut pas le cas. « Rigobert Song est parti au Mondial avec 11 ou 12 attaquants et quelques défenseurs seulement. Ne sachant pas comment jouer, il a convoqué les joueurs un peu n'importe comment, juge Hervé Menom, journaliste et observateur attentif des Lions Indomptables. Il peut avoir des coups de génie, attention, et faire de bonnes pioches, comme Olivier Kemen. Mais ce n'est pas encore un entraîneur de football. Tout le monde a vu qu'il était dépassé dans ses choix de joueurs comme dans son schéma de jeu, inexistant. » Le malaise Onana

Capitaine respecté, incarnation du Cameroun conquérant des années 1990-2000, Rigobert Song reste une figure incontournable dans son pays. Cela pourrait faire de lui un bon meneur d'hommes, mais la magie a du mal à opérer. La délicate gestion des joueurs de caractères en atteste. Pour un différend d'ordre tactique, André Onana est écarté en plein Mondial après la rencontre face à la Suisse (défaite 1-0), lors de la première journée. Quelques jours plus tard, une vidéo fuite sur les réseaux sociaux. Filmées à l'insu de Song, les images montrent le sélectionneur se justifier à propos du portier intériste.



« À l’entraînement, il fait son One man show. En match, il joue avec les risques », lâche "Grand Magnan", lui l'ancien joueur de caractère. Contradictoire ? Georges Mbimbe ne le pense pas. « Rigobert Song avait beaucoup de personnalité. Il peut sembler étonnant que lui, comme Samuel Eto'o, ait aujourd'hui du mal avec les joueurs de caractère. Mais c'est à mon avis lié au fait qu'ils n'a jamais quitté le statut de joueur, et l'ego qui va avec, explique-t-il. Song oublie qu'il est aujourd'hui dans le management et qu'il doit se mettre en arrière-plan, derrière les joueurs. Il ne l'accepte pas. Il veut être le boss, comme il l'a été sur le terrain. Mais on ne gagne pas sans joueurs de caractère. »



Signe du malaise sur le sujet, nul autre que le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, s'est saisi du cas André Onana. Par le biais d'un courrier adressé à l'Inter Milan, le représentant du gouvernement sollicite la « mise à disposition » du gardien de but. Dans ce courrier daté du 19 avril et publié par le média, le ministre évoque un « malentendu regrettable avec l'encadrement technique », qui l'avait écarté avant sa suspension pour « indiscipline » par la Fécafoot. Et de prier le président de l'Inter de « bien vouloir permettre à ce talentueux gardien, qui a été jusqu'ici l'un des maillons forts de cette équipe, d'assouvir son désir de continuer à représenter son pays d'origine et à faire rêver des millions de compatriotes, en le mettant à la disposition des Lions Indomptables dès que besoin sera. » Jamais opposé aux sélections d'André Onana, le club nerazzurro se voit adresser cette correspondance, destinée en réalité à lancer une pierre dans le jardin de Rigobert Song. Critiqué pour avoir assis pendant la Coupe du monde son autorité sur le dos du gardien de but, qui refusa alors de signer la lettre d'excuses écrite pour lui, le sélectionneur se voit ainsi soumis à pression politique, moins d'un mois après sa convocation à la réunion de crise de la Fédération. Un avenir en suspens

L'instance n'a d'ailleurs pas réagi à ce qu'elle aurait pu considérer comme une ingérence politique dans ses affaires. De là à penser que le crédit de Rigobert Song en tant que sélectionneur est en train de s'épuiser... Le match couperet du mois de septembre prochain, contre le Burundi, sera quoiqu'il en soit décisif pour l'avenir du coach. En cas d'élimination, il lui sera difficile d'espérer garder son poste. Passé sans succès aucun sur le banc des A' et des moins de 23 ans, "Rigo", frappé en 2016 par un AVC dont il sortira très affaibli, peut encore réussir sur celui des Lions Indomptables A. Mais un doute demeure quant à sa vocation.



« Personne ne peut dire aujourd'hui ce que vaut le technicien Rigobert Song. Sa nomination à la tête des Lions Indomptables ne repose sur aucun fondement crédible. Parce qu'il n'a pas fait ses preuves comme entraîneur », estime Hervé Menom. Sera-ce un jour le cas ? Notre confrère en doute. « Rigobert Song aime la lumière, les facéties, le bling-bling. Mais ce n'est pas encore un entraîneur. Ce n'est pas quelqu'un qui met ses mains dans le cambouis, qui va vous parler de schéma tactique. Ce n'est pas cela, Rigobert Song. Aussi, qu'il n'y ait pas de projet de jeu aujourd'hui en équipe nationale, cela ne nous étonne pas. » Rigobert Song a quelques semaines pour faire mentir ses détracteurs. Et redonner le sourire à un pays fou de football.