Cameroun : une vidéo des élèves disparus à Bamenda

L'enlèvement s'est produit ce lundi matin très tôt et depuis aucune nouvelle rassurante. Sur cette vidéo non authentifiée de source indépendante, les élèves affirment avoir enlevés par les "amba boys", des séparatistes anglophones. Un homme filme la scène, il dit combattre pour l'indépendance de l'Ambazonie même si aucune revendication officielle n'a pour l'instant été rendue publique.



Un enlèvement de masse alors que le président Paul Biya prêtait serment pour son 7ème mandat. Il n'a pas explicitement mentionné les élèves disparus mais il a affirmé pour la première fois comprendre les frustrations des populations anglophones, tout en dénonçant fermement la violence des sécessionnistes :



Je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Paul Biya, président du Cameroun