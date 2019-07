Can 2019 : Algériens et Sénégalais rivalisent déjà côté supporters

Les drapeaux et les maillots de l'équipe nationale s'arrachent sur cette artère fréquentée de Dakar. Le parcours des lions de la teranga fait le bonheur de ces vendeurs d'accessoire. " Les gens achètent les drapeaux comme des morceaux de pains". En quelques jours, Dakar s'est parée des couleurs du drapeau national, depuis la qualification en finale de la coupe d'Afrique des nations de l'équipe nationale. C'est un signe de ralliement comme pour exaucer un rêve fou, celui de voire le Sénégal remporter enfin sa première coupe d'Afrique des Nations.



Et le ton est à l'optimisme. "Nous allons gagner la finale. Vous voyez derrière moi mes amis ont tous acheté des maillots pour montrer aux Sénégalais et aux joueurs de l'équipe nationale que nous sommes derrière eux", décrit enthousiaste ce supporter.



L'heure est à la mobilisation à Dakar mais aussi à Alger. Le gouvernement a affrété en urgence 28 avions pour le Caire. Plus de 4500 supporters algériens partent pour assister à la finale. Et là comme à Dakar, les supporters croient en la victoire de leurs favoris. "On est très confiant, nous avons un très bon sélectionneur, Djamel Belmadi, il a fait un sans-faute", confie ce jeune fan de l'équipe nationale algérienne.

L'Algérie en phase de poule a battu le Sénégal. Mais une finale reste un match à part.