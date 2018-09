CAN-2019: drame à Antananarivo, le Sénégal tenu en échec

La 2e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 a été endeuillée dimanche par le décès d'une personne dans une bousculade devant le stade d'Antananarivo, où le Sénégal a été tenu en échec par Madagascar (2-2).

Un mouvement de foule s'est produit deux bonnes heures avant le coup d'envoi, à l'entrée de l'enceinte de Mahamasina où des milliers de supporters s'étaient amassés dès l'aube, blessant une quarantaine d'entre eux.

Malgré le drame, le match a eu lieu. Les Sénégalais, en dépit des buts de Moussa Konaté et Keita Baldé, ont dû partager les points, après que le Napolitain Kalidou Koulibaly a marqué contre son camp (67e).

Les Lions ratent ainsi l'occasion de s'échapper en tête du groupe A, où ils figurent toujours avec le même bilan que les Malgaches (4 pts).

La Tunisie n'a elle pas flanché au Swaziland (2-0) où le milieu offensif de Dijon Naïm Sliti a marqué, pour reprendre la pole de la poule J devant l'Egypte.

Pas de mauvaise surprise non plus pour la Côte d'Ivoire au Rwanda (2-1) avec un but du Toulousain Max-Alain Gradel, et le Mali au Soudan du Sud (3-0).

Résultats de la 2e journée:

. Groupe A

Samedi:

Guinée équatoriale - Soudan 1-0

Dimanche:

Madagascar-Sénégal 2-2

. Groupe B

Samedi:

Comores - Cameroun 1-1

Maroc - Malawi 3-0

. Groupe C

Samedi:

Gabon-Burundi 1-1

Dimanche:

Soudan du Sud-Mali 0-3

. Groupe D

Samedi:

Gambie-Algérie 1-1

Dimanche:

Togo-Bénin 0-0

. Groupe E

Samedi:

Seychelles-Nigeria 0-3

Afrique du Sud-Libye 0-0

. Groupe F

Samedi:

Kenya-Ghana 1-0

Dimanche:

Ethiopie-Sierra Leone 1-0

. Groupe G

Dimanche:

Congo-Zimbabwe 1-1

Liberia-RD Congo 1-1

. Groupe H

Dimanche:

Rwanda-Côte d'Ivoire 1-2

Guinée-République Centrafricaine 1-0

. Groupe I

Samedi:

Mauritanie-Burkina Faso 2-0

Dimanche:

Angola-Botswana 1-0

. Groupe J

Samedi:

Egypte-Niger 6-0

Dimanche:

eSwatini (ex-Swaziland) - Tunisie 0-2

. Groupe K

Samedi:

Namibie-Zambie 1-1

Mozambique-Guinée-Bissau 2-2

. Groupe L

Samedi:

Ouganda-Tanzanie 0-0

Dimanche:

Lesotho-Cap Vert 1-1

Note: les vainqueurs et deuxièmes de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale, sauf dans le groupe B où le Cameroun, pays-hôte de la CAN-2019, est qualifié d'office et sera accompagné par la mieux classée des autres équipes.