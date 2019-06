CAN-2019: la Côte d'Ivoire est "prête", assure Serge Aurier

La Côte d'Ivoire est "prête" pour la Coupe d'Afrique des nations-2019 qui doit voir l'éclosion d'une nouvelle génération menée par Nicolas Pépé, a assuré samedi son capitaine Serge Aurier.

"On est tous conscient que c'est une grande compétition. On est prêt à défendre notre drapeau comme il se doit", a déclaré le défenseur, à deux jours de l'entrée en lice des Elephants face à l'Afrique du Sud, lundi au Caire.

Vainqueur de l'édition 2015 aux côtés de Yaya Touré et Salomon Kalou, entre autres, le joueur de Tottenham fait partie des anciens appelés pour épauler la nouvelle génération, qui doit redorer un blason écorné par une CAN-2017 décevante et l'absence du Mondial.

"(Par rapport à 2015) C'est une équipe différente avec une génération différente, il faudra s'adapter à plein de trucs. Pour certains, c'est la première CAN. Mais l'ambition reste la même: représenter au mieux le pays. Et pourquoi pas gagner comme en 2015", a-t-il indiqué.

"On vient en terre égyptienne avec une équipe qu'on est en train de bâtir, une équipe assez jeune. On va essayer d'aller le plus loin possible", a abondé son sélectionneur Ibrahima Kamara.

Avant d'aborder la poule la plus relevée de cette CAN, avec l'Afrique du Sud et le Maroc, la Côte d'Ivoire a gagné deux de ses trois matches amicaux, mais a encaissé à chaque fois un but sur penalty.

"Bien sûr que c'est inquiétant. J'aime les équipes qui défendent bien, qui ne prennent pas de buts. Ce sont des problèmes de concentration. On travaille là-dessus, j'espère régler ça rapidement", a réagi le coach.