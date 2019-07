CAN 2019 : le retour des héros à Madagascar

Et si en fait les grands vainqueurs d'Afrique, c'était eux. Ils ont déplacé des pyramides, éliminé des plus forts, fait trembler les plus grands d'Égypte. Les footballeurs malgaches ne rapportent pas la coupe, mais de l'espoir, de la fierté, de l'inédit.



De retour au pays, les Bareas sont accueillis en héros. Leur belle aventure s'est arrêtée en 1/4 de finale, battus par la Tunisie. Mais un 1/4 de finale d'une CAN, c'est déjà quelque chose.



Du vert en grand s'affiche partout dans les rues de la capitale, Antananarivo. Les maillots sont en rupture de stock. La presse malgache salue une équipe merveilleuse, capable d'unir une nation. Une équipe invitée à dîner au Palais présidentiel. Une équipe, qui murmure t-on, pourrait être décorée...



Sur le terrain, il faudra continer à travailler, à détecter et à valoriser des talents. C'est qu'à Madagascar, on a pris goût à la victoire.