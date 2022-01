CAN 2021 : Aubameyang et Lemina exclus de l'équipe du Gabon pour écarts de conduite ?

C'est une décision qui a surpris tout le monde. Ce lundi 17 janvier Patrice Neveu, le sélectionneur, visiblement décu annonce devant la presse le départ des deux stars de l'équipe nationale du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, joueur à Arsenal, et Mario Lemina, joueur de l'OGC Nice et ancien joueur de la Juventus de Turin et de l'Olympique de Marseille. Selon le sélectionneur, les deux joueurs ont contracté le Covid-19. Ils présenteraient des lésions cardiaques à cause du virus.

Problème cardiaque ou écarts de conduite?

"On ne peut pas prendre de risque. Et en plus l’aspect psychologique devient insupportable pour eux. De rester en chambre ça devient insupportable. Donc (dimanche) on en a parlé et on a décidé de les faire rentrer", explique alors le sélectionneur.

Rester dans la chambre ? Justement, selon nos informations les deux joueurs dans la nuit du dimanche 16 janvier n'y sont pas restés. Mario Lemina et la star Pierre-Emerick Aubameyang auraient quitté l'hôtel de la sélection. Ils seraient rentrés ensuite bien plus tard en état d'ivresse accompagnés de jeunes femmes. Les deux joueurs ont été ensuite exclus de la sélection après cette soirée un peu trop arrosée et festive pour écarts de conduite.

L'information a été révélée dans la presse gabonaise dès le 17 janvier. Le quotidien gabonais pro-gouvernemental L'Union titrait : "CAN 2021 : Aubameyang et Lemina, en réalité renvoyés pour avoir fait la bamboula"

Des "mensonges" et des "fausses rumeurs" selon les deux joueurs

Les deux joueurs nient cette version. Sur son compte Instagram le milieu de terrain Mario Lemina a indiqué de ne pas "vouloir alimenter des mensonges". Et d'ajouter : "J’ai mal pour ma sélection qui n’est entourée que de menteurs en quête de buzz​". Le joueur a ensuite annoncé sur son réseau social favori sa retraite internationale avant de supprimer sa 'story'.

Mario Lemina annonce se retirer définitivement de la sélection du Gabon.



La story a depuis été supprimée. pic.twitter.com/zzNSIEB6UP — Actu Foot (@ActuFoot_) January 17, 2022

L'attaquant de Premier League Pierre-Emerick Aubameyang a lui dénoncé des "fausses rumeurs"​.



Nous avons des problèmes déjà compliqué à régler puis à cela s’ajoute des rumeurs bref on a une santé à soigner avant tout je ne reviendrais pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aillent le plus loin possible — AUBA (@Auba) January 17, 2022



En tous cas l'absence des deux joueurs n'a pas été préjudiciable à la sélection gabonaise. Le groupe vit bien et il est qualifié pour les huitièmes de finale après son match plein contre le Maroc (2-2). Dix ans après donc, le Gabon passe à nouveau le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations. Sortis avant la phase à élimination directe en 2015 et en 2017, les Gabonais ont enfin validé leur ticket direct pour les huitièmes de finale... sans leurs stars.