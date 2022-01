CAN 2021 : face au Covid, le casse-tête des sélections africaines

Malgré des rumeurs insistantes sur un report ou une annulation, en raison de la pandémie de Covid-19, le patron de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a levé les derniers doutes mardi 30 décembre en assurant que la compétition phare du continent aurait bien lieu à la date prévue, du 9 janvier-6 février au Cameroun.

"Le 9 janvier, je viendrai voir (le match d'ouverture) entre le Cameroun et le Burkina Faso", a déclaré devant la presse Patrice Motsepe. Le président de la CAF a également tenu à rassurer les clubs européens et s’est engagé à faire respecter strictement le protocole sanitaire durant la compétition.

À quelques jours du lancement de la compétition, quelques sélections sont d’ores et déjà touchées par des contaminations multiples au Covid-19.

Gambie

La Gambie a annulé samedi 1er janvier ses deux matches de préparation à la Coupe d'Afrique des nations, celui contre l'Algérie prévu le jour-même, et celui contre la Syrie, a annoncé la Fédération gambienne de football (GFF), notamment en raison de cas de Covid-19.

"En raison de l'indisponibilité de 16 joueurs, représentant 57% des 28 convoqués, nos matches amicaux de préparation à la CAN contre l'Algérie et la Syrie (programmé le 4 janvier, ndlr) ont tous deux été annulés", a indiqué la GFF samedi 1er janvier, dans un communiqué.

Des absences "causées par le Covid, des maladies, des blessures et des restrictions de voyage", a listé le sélectionneur belge Tom Saintfiet dans un message sur Facebook.

La situation pose question à onze jours du premier match de phase finale de CAN de l'histoire de la Gambie, qualifiée pour la première fois au tournoi continental. Le pays d'Afrique de l'Ouest doit affronter le 12 janvier la Mauritanie, quatre jours plus tard le Mali, et la Tunisie le 20 janvier pour clore sa phase de groupe.

Nigeria

Le Nigeria va devoir se passer de l'attaquant de Naples Victor Osimhen, positif au Covid-19 et insuffisamment remis de fractures au visage, pour la prochaine CAN au Cameroun, a annoncé la sélection ce vendredi 31 décembre.

Dans une nouvelle liste communiquée par la Fédération nigériane, on compte trois autres remplacements, dont celui d'Emmanuel Dennis, ailier de Watford, que son club ne libèrera pas car il a reçu trop tard l'invitation à la CAN, a-t-il prétexté.

Cameroun

Quatre joueurs de la sélection camerounaise ont été testés positifs au Covid-19 et ont été placés à l'isolement, dix jours avant le début de la CAN organisée au Cameroun, a annoncé jeudi 30 décembre un responsable de la Fédération.

"Pierre Kunde Malong, Jean Efala Konguep, Michaël Ngadeu Ngadjui et Christian Bassogog vont poursuivre leur quarantaine à l'écart du groupe", a déclaré Serge Guiffo, le responsable de la communication des Lions indomptables. Ils étaient en observation depuis la veille "pour forte suspicion à leur arrivée", a-t-il ajouté.



Algérie

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, championne en titre, a annoncé jeudi 30 décembre que trois de ses joueurs avaient été testés positifs au Covid-19. Il s'agit de l'attaquant Youcef Belaïli et des défenseurs Mohamed Amine Tougaï et Houcine Benayada. "Ils sont en bonne santé et ne présentent aucun symptôme", a dit Belmadi lors d'une conférence de presse à Doha où la sélection algérienne tient un camp d'entraînement avant de s'envoler pour le Cameroun.

Youcef Belaïli, déjà à Doha, a pu reprendre l'entrainement dès le vendredi 31 décembre. Les deux autres joueurs positifs se trouvent en Algérie et doivent rejoindre leurs coéquipiers dans les prochains jours.