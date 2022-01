CAN 2021 : favoris, les Camerounais à l'épreuve de la révélation gambienne

Révélation de la CAN

« Nous n’avons rien à perdre. » L’attaquant gambien, Musa Barrow, auteur du but de la qualification face à la Guinée en huitième de finale (1-0) ne s’y est pas trompé dans l’interview d’avant-match qu’il a accordé à l’Agence France Presse (AFP). La pression de ce quart de finale, opposant sa formation à celle du Cameroun, repose bien sur les épaules de ce dernier.Le pays hôte, qui pourra compter sur la ferveur de tout un peuple au stade de Japoma (Douala, 17h TU), part favori de cette rencontre. Invaincus jusqu’alors, les Camerounais ont bon an mal an atteint les quarts, portés par un duo d’attaque prolifique.L’expérimenté capitaine, ancien attaquant portuan, Vincent Aboubakar, et le Lyonnais, Karl Toko-Ekambi, respectivement meilleur et deuxième meilleur buteur du tournoi comptabilisent neuf buts à eux deux (six pour le premier, trois pour le second).Les Lions Indomptables ont, par la même, l’occasion de se rassurer en y mettant la forme après un huitième laborieusement remporté contre la modeste et brave équipe des Comores (2-1), à dix toute la rencontre et sans gardien de métier.Les hommes du sélectionneur Toni Conceiçao devront, en outre, resserrer les boulons derrière alors qu’ils ont encaissé au moins un but lors des quatre matchs qu’ils ont disputé.D’autant qu’en face se dresse un collectif gambien sans « stars », dixit son buteur Moussa Barrow, et surtout sans complexe. Révélation de cette CAN, également fort de son invincibilité, il s’appuie a contrario sur une solidité défensive et un jeu de contres. « Nous défendons ensemble, nous attaquons ensemble, nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble », décrit encore l’avant-centre de Bologne.Moins efficace offensivement, les Scorpions n’ont, pour l’heure, concédé qu’un seul but au cours de la compétition, face au Mali en phase de poules, premier ex-aequo du groupe F.