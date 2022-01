CAN 2021 : l'Algérie éliminée, la Côte d'Ivoire en état de grâce

Scénario catastrophe pour l'Algérie. Les Fennecs quittent la compétition après une large défaite contre la Côte d'Ivoire (3-1) à Douala le 20 janvier lors du dernier match de poules à la Coupe d'Afrique des Nations. Même configuration que sur les deux matchs précédents : malgré une possession à leur avantage, les Fennecs ont manqué de réalisme. Pire même, "ils semblaient complètement dépassés", selon Jalal Bouzrara, journaliste et producteur des émissions l’Match et l’Club. "C'est peut-être le résultat d'une fatigue psychologique qui les a empêchés d'être maître de leur jeu."



Côté Ivoirien, c'est la révélation, réagit le journaliste. "S'ils sont capables de reproduire des performances pareilles, je ne vois pas qui peut leur barrer la route sur cette CAN (...). C'est une revanche pour eux. L'équipe est restée sur une élimination par le Cameroun dans la course au Mondial, sur une défaite face à l'Algérie qui les avaient sortis lors de la dernière CAN."

L'Ivoirien Nicolas Pépé vient de marquer contre l'Algérie lors du match qui les opposait à la Coupe d'Afrique des Nations, au stade Japoma de Douala, au Cameroun, jeudi 20 janvier 2022. AP Photo/Themba Hadebe

Dès la 22ème minute, Franck Kessier qui ouvre le score pour les Éléphants, suivi par Ibrahim Sangaré après sa reprise de la tête sur un bon coup franc (39e). L'attaquant Nicolas Pépé marque à son tour (54e). Des buts qui plongent les Fennecs dans le chaos. Les Algériens réduisent le score par Bendebka (73e).



Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire n'a d'ailleurs pas caché sa fierté. "Ce soir je pense qu'on a gagné avec la manière (...), il y'a eu du cœur, de l'envie et puis je crois de la détermination à finir nos actions (...). Ce n'était pas un match facile, même si le résultat indique le contraire. Je vais m'en servir comme match référence."

La Côte d’Ivoire en état de grâce

Si la Côte d'Ivoire se démarque largement sur ce match, elle est accusée de "manque d'efficacité" sur ses les deux précédents, nous rappelle Jalal Bouzrara. Après une timide victoire contre la Guinée équatoriale (1-0), les Éléphants concèdent un match nul face au Sierra Leone (2-2).



Pourtant à l’avantage sur tout le match, un but de Alhaji Kamara la 93e minute est venu rebattre les cartes. En cause : une malencontreuse erreur de son gardien de but, Sangaré, touché au genou alors qu’il voulait intercepter la balle. Le joueur a appris qu’il avait perdu son père le soir du match. Malgré cette erreur, les Ivoiriens se sont bien comportés tout au long du match, dominant notamment la première mi-temps.



Le sélectionneur Patrice Beaumelle rappelait l’importance de ce match face à l’Algérie. « On veut grandir. Si cette équipe de Côte d’Ivoire veut avancer. Ça fait partie des matchs clés. Il faut bien aborder ce genre de rencontre pour se sentir encore plus solide. »

Une CAN ratée pour les algériens

Côté algérien, cette défaite est à l'image de leur prestation depuis le début de la compétition. Déjà face au Sierra Leone (0-0), les Fennecs se murent face à l’incroyable performance du Sierra-léonais Mohamed Kamara : en état de grâce, le gardien de but arrête tout. Pas de défaite cependant pour les Fennecs et un jeu relativement maîtrisé. À ce stade de la compétition, ils sont à deux matchs d’un record de taille : celui des 37 rencontres sans défaites d’affilées, détenu aujourd’hui par l’Italie.



Et c’est finalement face à la Guinée équatoriale que le rêve se brise. L’Algérie s’incline (0-1) face à une équipe coriace et bien décidée à faire la différence, après le but d'Esteban Obiang. Pourtant, les Algériens avaient confirmé une large possession de balle un nombre impressionnant de tirs (13 tirs, 3 cadrés). « On peut palabrer, expliquer des heures, mais le ballon ne voulait pas entrer au fond. On s'est créé de nombreuses situations, mais on n'a pas concrétisé, que ce soit sur coup franc ou sur corner », confessait le sélectionneur algérien après match.



Douche froide donc pour les Algériens en ce début d’année 2022. Le mois dernier encore, ils fêtaient leur victoire pour la Coupe arabe au Qatar. Aujourd’hui, les équipes de Djamel Belmadi s’inclinent avant même d’avoir passé les phases de poule. Magie et tragédie du football.



