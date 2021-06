CAN 2021 : la Sierra Leone qualifiée après avoir battu le Bénin 1 à 0

La Sierra Leone s'est imposée grâce à un penalty transformé à la 19e minute par Kei Kamara. Elle ravit au Bénin à la différence de buts la deuxième place qualificative du groupe L, loin derrière le Nigeria, à l'issue d'une rencontre reportée à deux reprises à cause de tests positifs au Covid-19.

Des scènes de liesse ont éclaté au coup de sifflet final dans les rues de la capitale sierra-léonaise Freetown et parmi les groupes de supporteurs perdus dans le stade Lansana Conté de Conakry, la capitale guinéenne où le match avait été délocalisé et se disputait à huis clos après maintes péripéties.

Le doute a subsisté jusqu'au bout sur la tenue de la rencontre entre le deuxième et le troisième du groupe L.

Initialement prévue en mars et repoussée à la suite d'un imbroglio au Covid-19, la partie devait se jouer lundi après-midi à Conakry.

Mais elle avait été remise à mardi après l'annonce, peu avant le coup d'envoi et dans une grande confusion, que six joueurs de la Sierra Leone et deux membres de l'encadrement avaient été déclarés positifs au coronavirus.



La décision avait alors été prise de pratiquer de nouveaux tests lundi soir, avec une nouvelle équipe médicale et un nouveau laboratoire.

Les tests de cinq des six joueurs sont revenus positifs mardi matin, a dit à l'AFP un officiel de la délégation sierra-léonaise, Babadi Kamara. Le test du gardien de but est revenu, lui, négatif.

En mars en Sierra Leone, le match n'avait pas eu lieu après l'annonce, au dernier moment et dans des circonstances obscures, de cinq cas positifs parmi les "Écureuils" du Bénin. Les Béninois avaient contesté.

La Fédération sierra-léonaise avait accusé l'équipe béninoise de refus de jouer.

La CAF avait finalement reprogrammé le match en juin.

La Sierra Leone avait besoin d'une victoire pour se qualifier.