CAN 2021 : le programme et les résultats des quarts de finale

Un Cameroun solide face à une Gambie surprenante (samedi, Douala)

Hiérarchie respectée dans ce premier quart de finale qui opposait le Cameroun à la Gambie. Les Lions Indomptables, longtemps impuissants face à une formation gambienne très bien organisée, ont attendu le deuxième acte pour glaner leur ticket pour les demi-finales.



Le buteur lyonnais, Karl Toko-Ekambi a frappé par deux fois en sept minutes (50ème et 57ème) pour donner un avantage définif au pays hôte. Les Camerounais défieront, le 3 février prochain, le vainqueur de la rencontre entre la Tunisie et l'Egypte, disputée dimanche 30 janvier, à 16h.



Fin de parcours donc pour la Gambie, dont c'était la première participation à la coupe d'Afrique des Nations, révélation de la compétition et remarquable d'unité. Certainement usés physiquement, les Scorpions ont peiné à se montrer dangereux en contre, à l'instar de ce qu'ils avaient produit face à la Tunisie et la Guinée.

La déception de l'ailier gambien, Modou Barrow, à l'issue du quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations remporté par Cameroun (2-0) au stade Japoma de Douala, samedi 29 janvier 2022. Sunday Alamba (AP)

La Tunisie confiante et le Burkina Faso en pleine ascencion (samedi, Garoua)

Tombeur du Nigeria ce dimanche grâce à Youssef Msakni (1-0), la Tunisie retrouvera le Burkina Faso en quarts de finale de la CAN.

La sélection burkinabé éliminait le Gabon aux tirs au but (1-1, 7 tirs au but à 6) et se qualifiait pour les quarts de finale de la CAN. Un exploit terni par une tentative de coup d’État cette semaine.

Maroc-Égypte, une rencontre attendue (dimanche, Yaoundé)

Le choc des quarts des finales opposera le Maroc à l'Égypte, sortie vainqueur de son match couperet face à la Côte d'Ivoire.



Surpris d’entrée par des Malawites sans complexe, les Marocains ont dû batailler(2-1) pour revenir au score et finalement l’emporter, mardi 25 janvier, en huitièmes de finale de la CAN 2022. Après un but de Youssef En-Nesyri, un nouveau maître coup-franc signé Achraf Hakimi a libéré les Lions de l’Atlas.

Les retrouvailles Sénégal et Guinée équatoriale (dimanche, Yaoundé)

La Guinée équatoriale crée la surprise en éliminant le Mali aux tirs au but (0-0 a.p., 6-5 tab). Les Maliens étaient pourtant attendus de pied ferme par les Sénégalais en quarts de finale de cette CAN 2022. Ce n’est donc pas à un derby ouest-africain auquel on assistera le dimanche 30 janvier, mais à des retrouvailles avec une sélection équato-guinéenne qui avait surpris le Sénégal 2-1 lors de la CAN 2012.

À noter que deux matchs sont déplacés du stade Japoma de Douala au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé en raison du mauvais état de la pelouse et de la bousculade mortelle qui a causé la mort de huit supporters.