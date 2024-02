CAN 2023 : de Victor Osimhen à Sébastien Haller, les hommes clefs de la finale Nigeria-Côte d'Ivoire

La finale de la Coupe d'Afrique va se jouer dimanche à Abidjan entre le Nigeria et son guide Victor Osimhen et les revenants de la Côte d'Ivoire au premier rang d'entre-eux Sébastien Haller.

Nigeria : Osimhen, le roi

Le buteur du Napoli n'est plus qu'à une marche de sa mission sacrée. "Si je gagne la CAN, alors j'aurais tout réussi", disait-il à l'AFP en début de tournoi. Il n'a marqué qu'un but mais s'est mis au service de l'équipe, avec une passe décisive et deux penalties provoqués. Ses deux jours d'arrêt maladie avant la demi-finale, qui ne l'ont finalement pas empêché de la jouer, ont mis le Nigeria en émoi. Indispensable.

William Troost-Ekong, le capitaine

Les "Super Eagles" étaient redoutés pour leur potentiel offensif, avec la plus belle liste d'attaquants du plateau, mais leur défense a finalement été leur point fort. "On défend en équipe", insiste le coach José Peseiro, et William Troost-Ekong dirige parfaitement la manœuvre. Il a aussi le sang-froid pour les penalties, il en a réussi deux, un contre la Côte d'Ivoire (1-0) pour une première victoire en poules, un autre en demies contre l'Afrique du Sud (1-1, 4 t.a.b. à 2), où il a aussi transformé son tir au but.

Ademola Lookman, le lieutenant

Si Victor Osimhen n'a marqué qu'un but, il s'est effacé pour ses partenaires, notamment Ademola Lookman, le joueur de l'Atalanta Bergame, auteur de trois buts en 8e (2-0 contre le Cameroun) et en quarts de finale (1-0 contre l'Angola). Champion du monde U20 en 2017 avec l'Angleterre, il a choisi le pays de ses parents et explose depuis une saison et demie, depuis qu'il a rejoint l'Atalanta. A Bergame, "j'ai vraiment un rôle défensif, pour aider l'équipe dans son système, mais cela me permet aussi d'attaquer", dit-il au Guardian. Comme avec les Super Eagles.

L'attaquant nigerian Ademola Lookman après avoir ouvert le score contre l'Angola en quart de finale le 2 février 2024. AP/Sunday Alamba

Côte d'Ivoire : Haller, le revenant

Un symbole. Sébastien Haller est le plus en pointe de cette équipe qui était, il y a encore si peu, au bord du gouffre. Arrivé blessé à la CAN, il a été soigné, choyé, et n'a commencé à entrer en jeu que contre le Sénégal en 8e de finale. Il est monté progressivement en régime et a apporté une pierre de plus en plus grosse à l'édifice. il a marqué son tir au but à son premier match (1-1, 5 t.a.b. à 4), a joué un rôle précieux de conservation de balle seul devant en infériorité numérique contre le Mali en quarts (2-1 a.p.) et, enfin, a marqué le but de la demi-finale contre la RD Congo (1-0).

Sébastien Haller lors de la victoire contre la RDC de la Côte d'Ivoire (1 à 0) le 7 février 2024. AP/Sunday Alamba

Seko Fofana, le puncheur

Les pieds de Seko Fofana crachent la dynamite, comme à ses plus beaux jours au RC Lens. Sa débauche d'énergie impressionnante, même si certaines courses latérales à cœur perdu manquent parfois de lucidité, ont réveillé les Éléphants, notamment contre le Mali, où les deux buts viennent de ses frappes. Après des années de rapports compliqués et intermittents avec la sélection, il a conquis tous les cœurs des supporters ivoiriens. Il ne lui reste plus qu'à écrire son nom au palmarès de la CAN pour entrer dans la légende.

Max Gradel, l'ancien

Seul champion d'Afrique du groupe avec Serge Aurier (en 2015), Max Gradel n'était pas contaminé par le catastrophique premier tour de la Côte d'Ivoire, il n'a débuté son tournoi que pour les sept dernières minutes de l'horrible 4-0 contre la Guinée Équatoriale, quand tout semblait déjà perdu. Mais le nouveau coach Emerse Faé, qui a remplacé Jean-Louis Gasset après le premier tour, a rappelé son expérience (104 sélections, 17 buts) dès les 8e de finale. "Gradel c'est la force tranquille", explique à l'AFP son ancien sélectionneur Patrice Beaumelle. "Rendez-vous compte: cela fait 12 ans qu'il est international, il a toujours été au niveau, jamais blessé, fiable, gros travailleur, toujours en train de penser à l'équipe avant lui. C'est le taulier".