CAN 2023 : faut-il se méfier des Lions camerounais ?

Résultats moyens, stars absentes et querelles politiques autour du président de la Fédération Samuel Eto'o... Le Cameroun ne se présente pas dans sa meilleure forme à la CAN. Mais la dernière fois que les Lions Indomptables sont arrivés blessés, en 2017, ils ont fini vainqueurs.

Le quintuple champion d'Afrique boite. Les membres de la ligne d'attaque qui a battu le Brésil (1-0) à la Coupe du monde sont blessés, écartés ou vieillissants, le Cameroun n'a plus de joueur cadre d'un grand club européen, et les hommes de Rigobert Song ont été tenus en échec en Libye (1-1) en qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Le Cameroun est en train de reconstruire une équipe. Seule une moitié des titulaires actuels ont dignement défendu les couleurs verte, jaune, rouge au Qatar, avec une nouvelle élimination en poules mais une première victoire au Mondial depuis 2002, et d'un grand prestige, contre la "Seleçao".

Nous sommes le Cameroun, une superpuissance du foot africain. Sébastien Migné, entraîneur adjoint de l'équipe de football du Cameroun

Dans cette optique, "la CAN arrive peut-être un peu tôt", admet l'entraîneur adjoint de "Rigo", Sébastien Migné. "Reste que nous sommes le Cameroun, une superpuissance du foot africain". "Nous savons que cette année nous ne sommes pas forcément attendus, les favoris sont plutôt le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire" à domicile, poursuit le technicien français.

Un effectif rajeuni

"Mais pour avoir été à la CAN en 2017 (adjoint de Claude Le Roy avec le Togo, NDLR), ils avaient vécu un premier tour catastrophique, devaient se faire sortir par le Gabon (0-0), sans un arrêt de Fabrice Ondoa qui dévie une frappe sur sa barre en fin de match, et à la fin ils sont champions d'Afrique...", se souvient Migné en évoquant le parcours du Cameroun. Cette année, le Cameroun a gardé quelques cadres, le Nantais Jean-Charles Castelletto, Karl Toko-Ekambi et le nouveau leader de cette génération, André-Frank Zambo-Anguissa, et a rajeuni son effectif, avec le Rennais Christopher Wooh, titulaire, ou le buteur toulousain Franck Magri.

D'autres anciens joueurs ont refait surface comme George-Kevin Nkoudou, en pleine forme en Arabie Saoudite au Damac FC, et même un autre ancien de Marseille, Clinton Njié. "Ce qu'on a perdu en expérience, on le regagne en état d'esprit, c'est ce qu'il nous a semblé avec 'Rigo' sur les derniers rassemblements", commente Migné.

Les grands buteurs en difficulté

Le problème du Cameroun, c'est qu'il a perdu beaucoup de sa puissance offensive. L'absence d'Eric Maxim Choupo-Moting de la liste a été très vertement commentée dans les nombreux talk-shows de ce pays fou de foot. Fer de lance au Mondial-2022, le buteur marchait alors sur l'eau avec le Bayern depuis trois mois, où il était titulaire. Cette saison, Harry Kane phagocyte le poste, "Choupo" ne joue pratiquement pas, et quand il est dans le onze, c'est pour une retentissante élimination en Coupe d'Allemagne à Francfort (5-1)...

Le Cameroun s'était trouvé un nouveau leader d'attaque, Bryan Mbeumo, mais l'attaquant de Brentford a été opéré de la cheville droite juste avant le tournoi. Et Toko-Ekambi est sorti blessé à la pause fin décembre avec son club saoudien d'Abha... Il reste toujours Vincent Aboubakar, mais le héros de la finale 2017 et buteur contre le Brésil a été écarté par son club, Besiktas, depuis le 11 décembre et n'a plus le rythme.

Enfin, un autre grand buteur camerounais est en difficulté, hors des terrains cette fois. Samuel Eto'o fait face à une fronde en interne à la Fédération (Fécafoot), qu'il préside depuis décembre 2021. En vrac, il est reproché à l'ex-star du Barça des soupçons de matches truqués, son contrat de sponsoring personnel avec un site de paris ou sa gestion autoritaire. Les mutins ont même écrit à la Fifa et à la CAF pour se plaindre. Bref, la "tanière" n'est pas sereine, mais ça n'a jamais empêché les Lions Indomptables de rugir...