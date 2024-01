CAN 2023 : Hervé Renard futur sélectionneur de la Côte d'Ivoire ?

La Fédération ivoirienne tente sans doute un coup ultime pour relancer une équipe nationale ivoirienne sans imagination et en manque de confiance. Elle espère surtout face à de fringants Sénégalais éviter une humiliation comparable au match face à la Guinée équatoriale.

Selon le quotidien français L'Équipe Hervé Renard resterait sélectionneur de l'équipe de France féminine. Son contrat avec la Fédération française court jusqu'au mois d'août 2024 pour les JO.

Lire : quel programme pour les huitièmes de finale ?

La Fédération ivorienne proposerait à Hervé Renard une courte pige pour tenter de sauver le tournoi d'une sélection ivoirienne donné perdante face aux Lions de la Teranga. Les responsables du football ivorien doivent cependant obtenir l'autorisation de la Fédération française de football. Mais toujours selon le quotidien français un succès de Hervé Renard aurait un "retentissement positif pour la Fédération française sur le continent".

Double champion d'Afrique

Le possible choix de Hervé Renard par la Fédération ivoirienne n'est pas illogique. L'entraîneur français a une longue expérience du football africain. Il a été le sélectionneur de l'équipe de Zambie pour la CAN 2012. L'équipe a remporté la CAN à la surprise générale en battant en finale la Côte d'Ivoire aux tirs au but.

Mais surtout Hervé Renard connaît bien le football ivoirien. Il a été le sélectionneur des Elephants en 2015. Et il a remporté avec eux la CAN en 2015.

Hervé Renard pourra-t-il redresser l'équipe nationale ivorienne ? En 2015 la sélection ivoirienne comptait dans ses rangs des joueurs de classe mondiale comme Didier Drogba ou les frères Touré. Difficile de dire que les Eléphants d'aujourd'hui ont le même talent.