CAN 2023 : l'Algérie en crise, l'avenir de Djamel Belmadi incertain

Cela devient-il une habitude ? Pour la deuxième fois consécutive les Fennecs doivent faire leur valise dès le premier tour de la CAN. Les Algériens ont été défaits par un vaillante équipe de Mauritanie (1-0). Cette nouvelle déconvenue qui s'ajoute aussi à la non-participation à la Coupe du monde au Qatar pourrait marquer la fin de l'ère Djamel Belmadi à la tête de la sélection et celle de la génération qui avait remporté la CAN 2019.

C'est un nouveau couac qui pourrait coûter définitivement la place au sélectionneur Djamel Belmadi. En conférence de presse l'ancien jouer de l'OM et du PSG a surtout fustigé le manque de réalisme de ses joueurs. Il faut tuer les occasions qu'on a", a regretté le sélectionneur de l'Algérie. "Il a manqué des buts !" Les Fennecs terminent à la dernière place de leur groupe comme en 2022 au Cameroun où l'Algérie débarquait en championne d'Afrique 2019.

En Côte d'Ivoire depuis le début du tournoi, "on a concédé deux pénaltys, un corner, trois buts sur quatre sur coup de pied arrêté, et nous de notre côté, on n'arrive pas à conclure", a ajouté Djamel Belmadi

Les Mauritaniens "marquent sur les suites d'un corner dans une mi-temps à sens unique. Dès qu'on concède un semblant d'occasion ça finit au fond des filets", a-t-il pesté.

Est-ce la fin d'un cycle ? Peut-être, oui. Réponse de Djamel Belmadi à la Conférence de presse d'après-match.

À une question sur le fait qu'il devenait le premier sélectionneur algérien éliminé deux fois au premier tour, Djamel Belmadi a répliqué: "Tu n'as pas précisé que je suis le deuxième à avoir remporté la Coupe d'Afrique".

Il a répondu de façon plus élusive aux questions sur son éventuel départ après cet échec. "Quand on va renter au bled on verra", a-t-il lancé, avant plus tard de dire: "Pour la deuxième fois on est sortis, j'assume entièrement cette situation". Interrogé enfin sur l'éventuelle fin d'un cycle, il a lâché: "Peut-être, oui".

Défaillance des joueurs cadres

Lors de cette compétition les joueurs cadres qui avaient participé au triomphe de 2019, ont déçu hormis le cas de l'attaquant de 32 ans Baghdad Bounedjah auteur de 3 buts dans le tournois. La grande star de l'équipe Riyad Mahrez, 32 ans, ancien joueur majeur de Manchester City a été transparent lors de ce premier tour de la CAN.

À la veille du match perdu contre la Mauritanie Djamel Belmadi avait tenu à défendre son joueur star. "Je veux que personne n'oublie de quoi Riyad est capable. Je suis d'accord, c'est un fait, ce n'étaient pas ses meilleurs matches, mais ne l'enterrez pas trop vite, il y a dix-huit mois il était champion d'Europe" avec Manchester City, avait répondu le technicien à une question en conférence de presse sur le "fantôme" de Riyad Mahrez aperçu en Côte d'Ivoire.

Youcef Belaïli, 31 ans, autre joueur talentueux et fantasque de la sélection nationale est passé à côté lui aussi de la compétition. Riyad Mahrez et Youcef Belaïli auront respectivement 34 et 33 ans lors de la prochaine CAN et de la prochaine Coupe du monde. Représentent-ils encore l'avenir sportif de la sélection nationale ?

Le média DZ Foot a attribué une note de 0 à l’ensemble des Fennecs pour la rencontre perdu face à la Mauritanie. Réputé pour son jeu offensif lors de la CAN 2019 l'équipe algérienne est apparue à la peine sans imagination.

Nouvelle génération

Les regards des supporters de Fennecs vont sans doute se tourner de plus en plus vers des jeunes espoirs du football algériens comme les milieux de terrain Houssem Aouar (23 ans), Fares Chaibi (20 ans) ou l'attaquant Mohamed Amoura de l'Union Saint-Giloise (23 ans).

Après ce nouveau fiasco, des médias algériens écrivent que le coach aurait annoncé sa démission à son groupe dans le vestiaire à Bouaké, après le match contre les "Mourabitounes".

L'entraîneur pour l'instant n'a rien confirmé ni infirmé.