Demandez le programme !

CAN 2023 : le calendrier, les résultats, les classements

Le Stade Olympique Alassane Ouattara accueillera, notamment, la finale de la CAN 2023, le dimanche 11 février 2024 à Abidjan.

C'est l'événement de l'année pour le football africain ! La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations débute ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. 24 équipes nationales y participent, dont la moitié ont déjà remporté au moins une CAN. Suivez ici, au jour le jour, l'avancée de la compétition !

→ Les matches de poules

Les 24 équipes qualifiées sont réparties en six poules de quatre équipes chacune.

Retrouvez ci-dessous la composition de chaque groupe et le programme de leur premier tour.

Samedi 13 janvier

♦ Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau (20hTU)

Dimanche 14 janvier

♦ Nigeria – Guinée équatoriale (14hTU)

Jeudi 18 janvier

♦ Côte d’Ivoire – Nigeria (17h TU)

♦ Guinée équatoriale – Guinée-Bissau (14hTU)

Lundi 22 janvier

♦ Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire(17hTU)

♦ Guinée-Bissau – Nigeria (17hTU)

Dimanche 14 janvier

♦ Égypte – Mozambique (17hTU)

♦ Ghana– Cap-Vert (20hTU)

Jeudi 18 janvier

♦ Egypte – Ghana (20hTU)

Vendredi 19 janvier

♦ Cap-Vert - Mozambique (13hTU)

Lundi 22 janvier

♦ Mozambique - Ghana (19hTU)

♦ Cap-Vert - Égypte (19hTU)

Lundi 15 janvier

♦ Sénégal - Gambie (14hTU)

♦ Cameroun - Guinée (17hTU)

Vendredi 19 janvier

♦ Sénégal - Cameroun (17hTU)

♦ Guinée - Gambie (20hTU)

Mardi 23 janvier

♦ Guinée - Sénégal (17hTU)

♦ Gambie - Cameroun (17hTU)

Six sites Les rencontres se dérouleront sur six sites. Le Stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan, le Stade Félix Houphouët-Boigny également dans la capitale économique. A Yamoussoukro, la capitale politique, des rencontres auront lieu au Stade Charles Konan Bany. Les autres matches auront lieu au Stade de la Paix à Bouake, au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo et au Stade Laurent Pokou de San Pedro.

Lundi 15 janvier

♦ Algérie – Angola (20hTU)

Mardi 16 janvier

♦ Burkina Faso – Mauritanie (14hTU)

Samedi 20 janvier

♦ Algérie – Burkina Faso (14hTU) ♦ Mauritanie – Angola (17hTU) Mardi 23 janvier ♦ Angola – Burkina Faso (20hTU) ♦ Mauritanie – Algérie (20hTU) © TV5MONDE

Mardi 16 janvier

♦ Tunisie - Namibie (17hTU)

♦ Mali - Afrique du Sud (20hTU)

Samedi 20 janvier

♦ Tunisie - Mali (20hTU)

Dimanche 21 janvier

♦ Afrique du Sud - Namibie (20hTU)

Mercredi 24 janvier

♦ Afrique du Sud - Tunisie (17hTU)

♦ Namibie - Mali (17hTU)

Mercredi 17 janvier

♦ Maroc – Tanzanie (17hTU)

♦ RD Congo – Zambie (20hTU)

Dimanche 21 janvier

♦ Maroc – RD Congo (14hTU)

♦ Zambie – Tanzanie (17hTU)

Mercredi 24 janvier

♦ Tanzanie – RDC (20hTU)

♦ Zambie – Maroc (20hTU)

→ Les 8e de finale

Les deux premiers de chacun des six groupes sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Les rencontres se déroulent entre le samedi 27 janvier et le mardi 30 janvier sur les six sites de la compétition.

→ Les quarts de finale

Les rencontres se déroulent les samedi 2 et dimanche 3 février 2024 dans les stades de Bouaké, Yamoussoukro et les deux sites d'Abidjan.

→ Les demi-finales

Elles ont lieu le mercredi 7 février à Bouaké et au Stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan.

→ La finale

Elle a lieu le dimanche 11 février 2024 au Stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan. Elle sera précédée de la petite finale, le samedi 10 février, au Stade Félix Houphouët-Boigny, également à Abidjan.