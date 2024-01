CAN 2023 : le Sénégal compte sur ses Saoudiens

Le Sénégalais Sadio Mane, à gauche, célèbre le troisième but de son équipe lors du match amical international de football entre le Brésil et le Sénégal, au stade Alvalade de Lisbonne, au Portugal, le 20 juin 2023.

Le coach et sélectionneur Aliou Cissé avait exclu par le passé de faire appel à des joueurs évoluant dans la ligue saoudienne, en raison de sa qualité moindre par rapport aux compétitions européennes. Il a vite changé d'avis lorsque sa colonne vertébrale a rejoint l'été dernier le nouvel eldorado des stars du football mondial, Sadio Mané à Al Nassr, Kalidou Koulibaly à Al-Hilal et Édouard Mendy à Al Ahli, en plus de Habib Diallo à Al Shabab.

Meneurs du sacre de 2022 au Cameroun, Mané jouait alors à Liverpool, le capitaine Koulibaly au Napoli et "Doudou" Mendy à Chelsea, des clubs européens majeurs. La saison suivante, celle de la Coupe du monde, où le Sénégal a atteint les 8e de finale, Koulibaly était passé à Chelsea et Mané, blessé et forfait au Qatar, au Bayern Munich.

Frénésie d'achat

Pour justifier son changement de position, Aliou Cissé explique que le niveau s'est élevé en Arabie saoudite. Les clubs saoudiens se sont lancés dans une frénésie d'achat de joueurs depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier 2023. "Certes, ce n'est pas le rythme de la Premier League ou la Liga, mais beaucoup d'internationaux africains évoluent là-bas", explique l'ancien international Alassane N'Dour.

Le capitaine de l'Algérie Riyad Mahrez (Al-Ahli), les Ivoiriens Frank Kessié (Al-Ahli) et Seko Fofana (Al-Nassr), le Marocain Yassine Bounou (Al-Hilal) ou les Camerounais Karl Toko-Ekambi (Abha FC) et George Kevin Nkoudou (Damac FC) évoluent aussi en Saudi League. Pour Aliou Cissé, cette nouvelle donne n'altère finalement pas la qualité de son équipe, placée dans un groupe redoutable avec la Gambie et la Guinée et un choc attendu face au Cameroun. Et l'objectif reste le même: remporter une deuxième CAN consécutive.

À nous de montrer aussi qu'on peut gagner en ayant des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite. Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe de football du Sénégal

"On a montré qu'on était capables de gagner en ayant des joueurs dans (les) grands championnats européens. Maintenant à nous de montrer aussi qu'on peut gagner en ayant des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite", dit le coach, lors de la présentation de sa liste de 27 joueurs. "Nous avons une seule étoile. Nous avons envie d'aller gagner, de continuer à gagner", ajoute-t-il, rêvant d'en broder une deuxième sur le maillot des Lions.

Montée en puissance ?

Pour y parvenir, il devra toutefois espérer une montée en puissance de ses "Saoudiens". "Le niveau de performance de certains joueurs a baissé", s'inquiète N'Dour, qui "espère que nos leaders qui évoluent dans le Golfe arriveront avec beaucoup de fraîcheur. La réponse, ce sera sur le terrain".

Le cas le plus emblématique est celui du héros sénégalais de la dernière CAN Sadio Mané. A 31 ans, le double Ballon d'Or africain traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Après un passage raté au Bayern, le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal (36 buts) peine depuis à retrouver son meilleur niveau.

Sadio Mané est en train de retrouver son meilleur niveau, c'est ce qu'il faut surtout retenir. Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe de football du Sénégal

S'il semble retrouver petit à petit des couleurs en club, son rendement en sélection est moindre depuis plusieurs mois, au point que certains fans ont, sacrilège, réclamé sa sortie du onze de départ. "Sadio est un joueur très important du Sénégal et chaque entraîneur a envie de jouer avec son meilleur joueur", balaye Aliou Cissé. "Il est en train de retrouver son meilleur niveau, c'est ce qu'il faut surtout retenir".

En Côte d'Ivoire, le technicien compte aussi sur une nouvelle génération talentueuse avec Lamine Camara (Metz), Iliman Ndiaye (Marseille), Nicolas Jackson (Chelsea) ou encore Pape Matar Sarr (Tottenham). Sorti en pleurs après s'être blessé face à Bournemouth lors d'un match en Angleterre, ce dernier, ancien Messin de 21 ans devenu un élément clef dans l'entrejeu des Spurs, devrait toutefois tenir sa place en Côte d'Ivoire. Il reste des stars de Premier League au Sénégal.