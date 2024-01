CAN 2023 : l'équipe de la RD Congo prête "un peu plus vite que prévu" selon son entraîneur

Pour la CAN, les Léopards sont prêts et ce plus vite que prévu, selon leur entraîneur, le français Sébastien Desabre.

Le plan de l'entraîneur français Sébastien Desabre a fonctionné "un peu plus vite que prévu" avec la République Démocratique du Congo, déjà qualifiée pour la CAN. Elle va pouvoir mesurer ses progrès contre le géant marocain, dimanche (15h00) à San-Pédro.

"L'objectif, c'était de performer sur la CAN-2025 et d'aller à la Coupe du monde 2026. Aujourd'hui, c'est arrivé un peu plus vite que prévu", observe le technicien de 47 ans auprès de quelques médias dont l'AFP.

"On a fait de très bons résultats sur les matches officiels depuis que j'ai pris en main cette équipe", se satisfait-il.

Quand il est arrivé à l'été 2022, quittant Niort (L2, 2e div. française) en plein mois d'août, la RDC avait perdu ses deux premiers matches de qualification pour cette Coupe d'Afrique, contre le Gabon (1-0) à domicile et au Soudan (2-1).

Il a fait un tour d'horizon de son effectif potentiel et a coaché l'équipe au CHAN-2022, composée de joueurs locaux, arrivée dernière de son groupe, toutefois.

Desabre a considérablement rajeuni le groupe, il ne reste que trois joueurs de la dernière participation des "Léopards" à la CAN, les leaders Cédric Bakembu et Chancel Mbemba, et le défenseur Arthur Masuaku.

Se qualifier pour cette CAN a permis à Desabre et son équipe "de pouvoir travailler un peu plus encore (...). Mon équipe va prendre pas mal d'expérience. Il y a beaucoup de joueurs qui découvrent leur première CAN".

C'est le cas de Samuel Moutoussamy. "Le coach a ramené de l'ordre, il a ramené de la rigueur et de l'organisation dans l'équipe, dans notre jeu et aussi autour", se félicite le Nantais. "C'est quelque chose qui a été très important pour nous. On est très heureux de ça et surtout parce que les résultats aient suivi".

"Évaluer notre équipe" contre le Maroc

"On a un jeu porté sur l'avant parce qu'on a des qualités offensives certaines. On a des joueurs qui savent marquer des buts, qui savent créer des occasions. Donc il faut jouer avec la nature de ces joueurs et c'est ce que le coach essaie de faire", poursuit Moutoussamy.

Pour tester les qualités offensives de son équipe, Desabre, qui entraîne en Afrique depuis 2010 avec deux saisons à l'ASEC Abidjan, justement en Côte d'Ivoire, plus des passages au Dubaï Club (2015-2016) et aux Chamois Niortais (2020-2022), est ravi de se mesurer à "la meilleure équipe africaine à l'heure actuelle".

"Nous, on est contents, vraiment contents de jouer cette équipe du Maroc, parce que ça nous donne la possibilité aussi de montrer de quoi on est capables contre de bonnes équipes", lance-t-il. "C'est toujours important pour nous d'évaluer notre équipe contre ce genre d'adversaire".

Les quatrième du dernier Mondial forment "une équipe collective. Ils n'ont pas beaucoup de points faibles", note Desabre.

Mais "on y va avec un projet de jeu, avec quelque chose qui, on espère, va mettre en difficulté cette équipe. On y va avec de l'ambition", assure-t-il, "même si ça reste les favoris de la compétition, les favoris de la rencontre".

Desabre a déjà brillé à la CAN, en 2019 avec l'Ouganda, éliminé en 8e de finale par le Sénégal, meilleur résultat des "Cranes" (les Grues) depuis 41 ans.

Il vise au moins aussi bien, et surtout plus loin, vers la Coupe du monde nord-américaine.