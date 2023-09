CAN 2023 : quelles sont les 24 équipes qualifiées pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Sénégal est le tenant du titre de la CAN.

Ce mardi 12 septembre marquait la fin de la longue campagne des éliminatoires de la CAN 2023. 24 équipes du continent seront en Côte d'Ivoire. 12 pays anciens vainqueurs du trophée tenteront à nouveau d'inscrire la Coupe d'Afrique des Nations à leur palmarès. Le Cameroun et la Namibie sont les derniers pays qualifiés.

Les Lion indomptables du Cameroun ont enfin validé leur ticket pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en battant le Burkina Faso (3-0). Le Cameroun six vainqueurs de la compétition dans son histoire tentera d'égaler le record de l'Égypte, 7 fois vainqueur de la CAN.

Douze ancien vainqueurs de la CAN seront donc présents dont les deux derniers lauréats, l'Algérie en 2019 et le Sénégal en 2022 au Cameroun. La Côte d'Ivoire, pays organisateur est qualifiée.

Aucun pays novice n'est présent. C'est une première depuis 2015.

Le tirage au sort sera effectué le 12 octobre prochain à Abidjan.

Les 24 équipes qualifiées sont la Côte d'ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, la Guinée équatoriale, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, la Zambie, la Guinée Bissau, le Cap Vert, le Mali, la Guinée, la RD Congo, le Mozambique, la Tanzanie, la Mauritanie, le Ghana, l'Angola, le Cameroun, la Namibie.