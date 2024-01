CAN 2023 : qui est Emerse Faé, le sélectionneur par intérim qui a réveillé les Éléphants ?

C'est un véritable exploit. Quelques jours après sa déroute contre la Guinée équatoriale (0-4), et le départ de son sélectionneur Jean-Louis Gasset, l'équipe nationale ivorienne a réussi à renverser les 'Lions' du Sénégal pour se qualifier en quarts de finale. Un exploit dont le sélectionneur ivoirien par intérim Émerse Faé n'est sans doute pas étranger.

Il n'auraît dû rester que quelques jours pour être sans doute remplacé par le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard. Il est en train d'écrire aujourd'hui une des plus belles pages du football ivoirien. Emerse Faé n' a d'ailleurs pas caché son émotion et sa fierté à l'issu du match. "J'avais demandé de retrouver mes 'Eléphants', c'étaient des guerriers."

Emerse Faé est né à Nantes. Il a été formé à Nantes. Il a évolué pendant quatres saisons à Nantes. Il joue au poste de milieu défensif.

Il joue à Nice ensuite après plusieurs saisons en Premiere League à Reading. Frappé par des blessures à répétition, il raccroche les crampons. Emerse Faé a été international espoir français. Il opte ensuite pour la sélection ivoirienne en 2005. L'ancien joueur a une bonne connaissance de la CAN. Il a été finaliste de la compétition en 2006 avec la sélection ivoirienne et un certain Didier Drogba.

Il décide après sa carrière de passer des diplômes d'entraîneur et s'occupe des équipes de jeunes de clubs comme Clermont ou l'OGC Nice. Jean-Louis Gasset le prend sous aile et il devient l'adjoint du sélectionneur français de la Côte d'Ivoire.

Après la défaite catastrophique face à la Guinée Equatoriale le nouveau coach a cherché à remobiliser l'équipe nationale. Lors de sa première intervention devant les joueurs en tant que coach il a cherché à remobiliser le groupe. "Ce qui est le plus important. C'est le groupe. Il faut retrouver de la joie."

Mission réussie. La Côte d'Ivoire est en quart de finale.