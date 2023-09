CAN 2024 : les résultats de la 6ème journée des qualifications

C'est la dernière ligne droite pour la phase de groupes des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024). Celle-ci avait a démarré le 30 mai 2022 et se finit mois de septembre 2023. En attendant, 15 pays ont validé leur qualification après la 5e journée et rejoignent le pays organisateur, la Côte d’Ivoire. Il ne reste que 9 places à prendre pour cette sixième et dernière journée.