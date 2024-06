CAN 2025 au Maroc : la CAF dément un éventuel report

Le mercredi 5 juin, plusieurs médias ont annoncé le report à l'hiver 2026 de la CAN 2025, organisée au Maroc. Après quelques heures de suspense, la CAF a fini par démentir cette information dans un communiqué publié sur X.

La CAF dément Véron Mosengo-Omba sur un éventuel report de la CAN 2025

Plusieurs revirements pour la prochaine CAN. Le doute plane toujours sur un éventuel report de sa 35ᵉ édition. Initialement prévue en 2025 en plein été, la Coupe d’Afrique des Nations devait être repoussée à l’hiver 2026. C’est en tout cas ce que le Secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, avait annoncé au média britannique BBC le 5 juin 2024. Et ce, en raison de la première édition de la Coupe du monde des clubs.

Ce prestigieux tournoi se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis et réunira 32 clubs, dont quatre africains : Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l’Espérance Tunis et le Mamelodi Sundowns. De nombreux joueurs du continent, avec des clubs africains, européens ou même asiatiques, seront également de compétition.

Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite ?Véron Mosengo-Omba, le Secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon les experts, ce report pourrait laisser un temps de repos indispensable aux footballeurs après une saison intense et pourrait éviter les températures élevées. Ce sont par ailleurs les arguments avancés par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo-Omba.

Pour ce dernier, il n'est pas vraiment envisageable de fixer la CAN juste après la Coupe du monde des clubs. "Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l’intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d’aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite ?", s’est interrogé Véron Mosengo-Omba lors d’une interview accordée à la BBC.

Même si ce "report" ne risque pas de déplaire aux joueurs, il a été démenti, après quelques heures de suspense, par la CAF dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter. La confédération a précisé que “toutes les informations concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses”. L’instance dirigée par Patrice Motsepe a ajouté dans le même contexte que son comité exécutif se réunira prochainement pour "délibérer et prendre les décisions à propos des dates de la CAN 2025".

La Fédération royale marocaine de football, pays hôte de la CAN 2025, n’a pas réagi pour l’instant. Son président, Fouzi Lekjaa, avait affirmé à maintes occasions que cette coupe doit coûte que coûte avoir lieu pendant la saison estivale. En marge du 74ᵉ congrès de la FIFA à Bangkok, en mai 2024, Patrice Mostsepe a indiqué que le dernier mot revient à la FIFA.

La 35ᵉ édition du tournoi africain devrait avoir lieu du 23 juillet au 21 août 2025 au Maroc. Depuis son lancement en 1957, cette édition sera la deuxième de l’histoire de la CAN à ne pas se tenir durant l’hiver, après celle organisée en Égypte en 2019.