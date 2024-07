CAN 2025, Brenda Biya, Tunisie, Rwanda : le Récap Afrique de la semaine

🇹🇳 En Tunisie, la date de la prochaine présidentielle dévoilée. L'élection présidentielle sera organisée en Tunisie le 6 octobre, a indiqué, mardi 2 juillet, le chef de l’État, Kaïs Saïed. Ce dernier n'a pas encore annoncé sa candidature à sa réélection. “Le président de la République a émis un décret ce jour, le 2 juillet 2024, convoquant les électeurs pour une élection présidentielle le dimanche 6 octobre 2024”, a écrit la présidence dans un communiqué. Le président sortant a été élu démocratiquement en octobre 2019 pour cinq ans. Il s’est octroyé les pleins pouvoirs lors d’un coup de force en juillet 2021. Depuis, la société civile tunisienne déplore une régression des droits et libertés en Tunisie.

🇨🇲 La fille du président camerounais, Paul Biya, fait son coming-out. Sur son compte Instagram, Brenda Biya a publié, dimanche 30 juin, une photo la montrant en train d’embrasser sa compagne, la mannequin brésilienne Lyyons Velença. Selon les médias, les réactions au sein du pays sont très polarisées, variant entre soutien et condamnation. Au Cameroun, le Code pénal punit les relations entre personnes de même sexe d'une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 200 000 francs CFA (305 euros) d’amende.

🇿🇦 Le nouveau gouvernement de coalition investi en Afrique du Sud. Quelque 32 ministres et 43 ministres délégués, dont 32 femmes au total, ont prêté serment lors d’une cérémonie au Cap devant le président de la Cour constitutionnelle. Le président Cyril Ramaphosa était également présent. Pour la première fois en trente ans de démocratie, des représentants issus de partis politiques d’opposition obtiennent des postes ministériels au sein de la coalition gouvernementale. L’ANC, le parti qui a régné sur le pays depuis la fin de l’apartheid, perd sa majorité absolue.

🇰🇪 Plus de deux cents personnes arrêtées au Kenya. La police kényane a annoncé mardi 2 juillet avoir arrêté plus de 270 personnes, dont 204 dans la région de la capitale Nairobi. Elles sont pour la plupart soupçonnées d’avoir commis des actes criminels lors de manifestations contre le gouvernement. Ces rassemblements ont fait une quarantaine de morts et plusieurs pillages ont été signalés fin juin. Le Kenya est secoué depuis deux semaines par une vague de contestation déclenchée par le projet de budget 2024-2025 qui prévoit de nouvelles taxes.

➖ La Sierra Leone, surveille de près la progression du virus de Lassa en attendant l’homologation d’un futur vaccin. Le pays avait payé le plus lourd tribut lors de l’épidémie de 2013-2015. Il y a dix ans, le virus Ebola décimait des dizaines de milliers d'habitants en Afrique de l’Ouest. Partie de Guinée, atteignant la Sierra Leone et le Liberia, l’épidémie avait fait plus de 11 000 morts. La Sierra Leone n’a plus connu de cas d’Ebola depuis 2016, en partie grâce à la vaccination.

➖ Silence radio sur l'une des pires crises humanitaires du monde. Le Soudan est sur le point de subir la plus grave crise de la faim de la planète, après plus d'un an de guerre.

Tiphaine Walton, porte-parole de l'International Rescue Committee (IRC), déplore "un silence assourdissant" de la communauté internationale et liste quelques chiffres éloquents : dix millions de personnes ont été jetées sur les routes, près de 25 millions de personnes sont en proie à une insécurité alimentaire aigüe.

À l’occasion de la sortie ce 28 juin 2024 de son EP intitulé N’Laku, qui signifie Flamme en français, la jeune comédienne et slameuse congolaise Mwassi Moyindo est en tournée en France. La rédaction web vous propose son portrait Congo Brazzaville : Mwassi Moyindo, la jeune diva du slam congolais

Le génocide des Tutsi perpétré d'avril à juillet 1994 a laissé de profonds traumatismes. En 2019, Ilhame Taoufiqi et Clément Alline ont suivi le travail de l'association Uyisenga Ni Imanzi qui accompagne les rescapés du conflit. 35 % d'entre eux souffrent de dépression majeure. C'est le cas d'Ange Mpinganzima, en consultation chez le Docteur Chaste Uwihoreye, psychologue.

Les Rwandais commémorent cette année les trente ans du génocide, au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées.

Le tirage au sort pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est enfin connu ! 48 nations sont réparties en 12 groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule (sauf dans le groupe du Maroc) seront directement qualifiés à la phase finale. Il n’y aura cependant qu’un seul qualifié dans le groupe A du Maroc, pays organisateur et qualifié d’office.

Les qualifications vont se dérouler sur six jours entre septembre et novembre 2024. La CAN, elle, se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



🇫🇷 🇲🇱 Moussa Sacko, habitant de Montreuil, a été expulsé de France vers le Mali ce mardi 2 juillet, à l'âge de 26 ans. Il vivait en France depuis l’âge de trois ans. Une première tentative d’expulsion avait échoué après une révolte des passagers de l’avion.



