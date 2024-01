CAN: Kamory Doumbia, la comète malienne

Le milieu de terrain du Mali Kamory Doumbia (c) face à la Namibie, lors de la CAN, le 24 janvier 2024 à San Pédro (Côte d'Ivoire)

Méconnu avant un retentissant quadruplé avec Brest, Kamory Doumbia est à 20 ans le meneur de jeu du Mali, avant un 8e de finale de Coupe d'Afrique contre le Burkina Faso voisin, mardi (18h00) à Korhogo.

"Son quadruplé a beaucoup fait parler, mais ça ne m'a pas étonné, c'est un diable devant le but", raconte à l'AFP Vincent Dufour, qui l'a recruté à 11 ans à l'Académie Jean-Marc Guillou (JMG) de Bamako.

Pourtant en Ligue 1 Doumbia ne semblait pas buteur, ses quatre buts en 26 minutes lors de Brest-Lorient (4-0) le 20 décembre, juste avant de partir en stage pour la CAN, représentaient presque la moitié de son total chez les pros. Auparavant il n'avait marqué entre Reims, son club post-formateur, et Brest que 5 buts en 50 matches!

Il est bien plus efficace avec les "Aigles": en 11 sélections il a signé 5 buts, et s'il n'a pas encore marqué en Côte d'Ivoire, il a signé deux passes décisives pour Lassine Sinayoko, contre l'Afrique du Sud (2-0) et la Tunisie (1-1).

"Question de confiance"

"Normalement il ne lui faut pas trois occasions pour en mettre une au fond", reprend le directeur général des Académies JMG, "c'est plus une question de confiance, il l'a totalement avec le maillot du Mali sur les épaules. Là-bas il est un patron offensif, il n'a pas peur de prendre le jeu à son compte, peut-être qu'il a besoin de responsabilités?"

"J'ai espoir que ce quadruplé, et sa bonne CAN, lui donnent cette confiance", poursuit Dufour.

Le joie du milieu de terrain de Brest Kamory Doumbia, auteur d'un quadruplé face à Lorient, le 20 décembre 2023, au stade Francis-Le-Blé AFP

"La confiance commence à venir et je pense qu'avec le temps on verra de belles choses", lâchait le frêle (1,70 m) et timide Kamory Doumbia au soir de son exploit. "Le coach (du Mali Eric Chelle) m'a envoyé un message de félicitations et ça fait plaisir".

Son entraîneur à Brest Eric Roy avait bien noté cette dichotomie. En novembre, "il avait marqué deux buts en deux matches" avec les Aigles, en qualification pour le Mondial-2026, contre le Tchad (3-1) et la Centrafrique (1-1), rappelle le technicien brestois.

"Donc en rentrant, avant le match contre Montpellier, on lui a dit, maintenant il faudrait que tu commences à marquer avec nous. Et il l'avait fait dès le match contre Montpellier (victoire 3-1). Donc, en fait, à +Kamo+, il faut juste lui demander, quoi", plaisante Roy.

"Dans un rôle de numéro dix, un peu à l'ancienne, il a rempli son rôle au-delà de mes espérances" lors de Brest-Lorient, raconte le coach. "C'est son poste avec le Mali".

"Un numéro 10"

"Pour moi, c'est un numéro 10", confirmait Eric Chelle dans Ouest France le 2 décembre, "un vrai comme on n'en fait plus beaucoup. Il se déplace bien entre les lignes, fait jouer son équipe tout en étant capable d'être à la dernière passe ou à la finition".

Dès sa première sélection en Zambie (victoire 1-0) le 23 septembre 2022 il avait offert une passe décisive à El-Bilal Touré, forfait pour la CAN.

"On commence à le voir de plus en plus dans la surface adverse et être où le ballon retombe", notait le sélectionneur malien. "Il a décidé de se projeter. Il a compris que même si le foot est un sport collectif, pour exister au haut niveau il doit avoir des statistiques".

Doumbia est "très bien formé à la JMG", salue Roy. "Jean-Marc Guillou est un véritable technicien, avec une idée du football basé sur la technique, sur le mouvement".

"C'est ce qu'on retrouve dans la formation de Kamory, cette aisance balle au pied, cette capacité à être déstabilisant par ses appuis et également cette intuition, ce feeling dans le jeu qu'il a d'être là au bon moment, au bon endroit, bien placé, en se projetant toujours dans la surface de réparation", poursuit l'entraîneur de Brest.

"C'est un vrai N.10 buteur", conclut Dufour. "On espère qu'il va confirmer, car il a tout pour le très haut niveau".