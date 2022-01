Le Sénégal a battu la Guinée équatoriale 3-1 en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Yaoundé, dimanche, et rencontrera le Burkina Faso en demi-finales, mercredi.

Les Sénégalais ont viré en tête à la pause, grâce à un but de Famara Diedhiou (28e). Peu avant l'heure de jeu, Jannick Buyla Sam a entretenu le suspense et ramené les siens à hauteur (57e). Mais Cheikhou Kouyaté (68e) et Ismaïla Sarr (79e) ont mis le Sénégal définitivement à l'abri.