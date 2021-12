CAN : Les éliminatoires entrent dans leur phase décisive

A tout seigneur tout honneur. Invaincus depuis deux ans, les Fennecs algériens champions d'Afrique, victorieux de leurs deux premières rencontres de cette phase éliminatoire, entendent bien poursuivre leur marche en avant ce mois-ci lors de leur double confrontation face au Zimbabwe. Cinq autres équipes avaient réussi le même carton plein (2 victoires et 6 points) : les deux autres « médaillées » de la CAN 2019 (Sénégal et Nigeria), le quatrième demi-finaliste (Tunisie), le Ghana, en reconquête, et Madagascar. Les Lions de la Teranga (opposés à la Guinée-Bissau), les Super Eagles (contre la Sierra Leone), les Aigles de Carthage (face à la Tanzanie) et les Black Stars (qui rencontreront le Soudan) sont bien décidés à poursuivre sur cette bonne lancée pour assurer la qualification avant les deux dernières journées. Après avoir créé la sensation à la CAN 2019 avec une place de quart-finaliste et un football de qualité, les Barea ont confirmé leur montée en puissance en disposant de l'Ethiopie et du Niger lors des deux premières journées. Un véritable test les attend face à la Côte d'Ivoire, qui avait été défaite en Ethiopie après avoir poussivement battu le Niger chez elle.

La Côte d'Ivoire attendue au tournant

Depuis, Ibrahim Kamara a cédé son poste de sélectionneur à Patrice Beaumelle. Adjoint d'Hervé Renard lors du sacre continental des Eléphants en 2015, le technicien français a pour mission de relancer les pachydermes dans cette course à la qualification. La RD Congo et l'Egypte, accrochés deux fois lors des deux premières journées, font également partie des équipes en quête de relance. A l'image de Madagascar, d'autres équipes surprises ont pris un bon départ. C'est le cas des Comores. Après l’avoir emporté au Togo (0-1), les Cœlacanthes d’Amir Abdou sont passés tout près de s’offrir l'Egypte, dans leur stade flambant neuf de Malouzini. Un superbe début de parcours qui avait confirmé l’émulation créée par l’élargissement du plateau des participants à 24 équipes : la qualification n’est plus inaccessible pour les nations jusqu’alors considérées comme les petits poucets du football continental. L’édition 2019 avait vu Madagascar, le Burundi et la Mauritanie disputer leur première phase finale. Quel pays les imitera en 2021 ? Outre les Comores, la Gambie peut y croire, elle qui avait gagné en Angola (1-3) avant de tenir en respect la RDC (0-0).

L'ombre menaçante du Covid-19

Ces 48 rencontres vont se jouer dans un contexte sanitaire tendu. Le déferlement de la deuxième vague de Covid-19 en Europe, où une bonne partie des sélectionnés évolue, accroît les incertitudes quant à la disponibilité des joueurs. Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a ainsi annoncé qu'il serait privé de 11 des joueurs qu'il avait convoqués en raison de restrictions de circulation. Et il ne s'agit certainement pas d'un cas isolé. Même si l'Afrique est moins touchée que l'Europe, la CAF a tenu compte de cette situation exceptionnelle. Des aménagements ont été apportés au protocole des matchs internationaux, ainsi qu'aux règles pour la convocation des joueurs et les préparations. L’instance panafricaine a assoupli sa position sur la présence de public. Alors qu’elle avait recommandé la tenue des matchs à huis clos lors des rencontres des éliminatoires en ce mois de novembre, elle autorisera finalement la présence d’un nombre limité de spectateurs si le gouvernement de la Fédération hôte donne son feu vert. La règle (le huis clos) tolèrera donc des exceptions, sous certaines conditions.

Programme des 3eme et 4eme journées

Groupe A :

Mercredi 11 novembre : Guinée – Tchad

Vendredi 13 novembre : Mali – Namibie

Dimanche 15 novembre : Tchad – Guinée

Mardi 17 novembre : Namibie – Mali



Classement : 1. Mali, Guinée, 4 pts (+2). 3. Namibie, 3 pts (-1). 4. Tchad, 0 pt (-3).



Groupe B :



Jeudi 12 novembre : Burkina Faso – Malawi

Jeudi 12 novembre : Ouganda – Soudan du Sud

Lundi 16 novembre : Malawi – Burkina Faso

Lundi 16 novembre : Soudan du Sud – Ouganda



Classement : 1. Ouganda, Burkina Faso, 4 pts (+2). 3. Malawi, 3 pts (-1). 4. Soudan du Sud, 0 pt (-3).



Groupe C :



Jeudi 12 novembre : Ghana – Soudan

Vendredi 13 novembre : Afrique du Sud – Sao Tomé et Principe

Lundi 16 novembre : Sao Tomé et Principe – Afrique du Sud

Mardi 17 novembre : Soudan – Ghana



Classement : 1. Ghana, 6 pts (+3). 2. Soudan, 3 pts (+3), Afrique du Sud, 3 pts (-1). 4. Sao Tomé, 0 pt (-5).



Groupe D :



Jeudi 12 novembre : Gabon – Gambie

Samedi 14 novembre : RD Congo – Angola

Lundi 16 novembre : Gambie – Gabon

Mardi 17 novembre : Angola – RD Congo



Classement : 1. Gambie, 4 pts (+2), Gabon, 4 pts (+1). 3. RD Congo, 2 pts (0). 4. Angola, 0 pt (-3).



Groupe E :



Mercredi 11 novembre : Mauritanie – Burundi

Vendredi 13 novembre : Maroc – Centrafrique

Dimanche 15 novembre : Burundi – Mauritanie

Mardi 17 novembre : Centrafrique – Maroc (à Douala)



Classement : 1. Maroc, 4 pts (+3), Mauritanie, 4 pts (+2). 3. Centrafrique, 3 pts (0). 4. Burundi, 0 pt (-5).



Groupe F :



Mercredi 11 novembre : Cap-Vert – Rwanda

Jeudi 12 novembre : Cameroun – Mozambique

Lundi 16 novembre : Mozambique – Cameroun

Mardi 17 novembre : Rwanda – Cap-Vert



Classement : 1. Mozambique, 4 pts (+2), Cameroun (Q), 4 pts (+1). 3. Cap-Vert, 2 pts (0). 4. Rwanda, 0 pt (-3).

Dans cette poule, seule la nation la mieux classée, hormis le Cameroun, pays organisateur, sera qualifiée.



Groupe G :



Mercredi 11 novembre : Kenya – Comores

Samedi 14 novembre : Egypte – Togo

Dimanche 15 novembre : Comores – Kenya

Mardi 17 novembre : Togo – Egypte



Classement : 1. Comores, 4 pts (+1). 2. Kenya, Egypte, 2 pts (0). 4. Togo, 1 pt (-1).



Groupe H :



Jeudi 12 novembre : Algérie – Zimbabwe

Jeudi 12 novembre : Zambie – Botswana

Lundi 16 novembre : Zimbabwe – Algérie

Lundi 16 novembre : Botswana – Zambie



Classement : 1. Algérie, 6 pts (+6). 2. Zimbabwe, 4 pts (+1). 3. Botswana, 1 pt (-1). 4. Zambie, 0 pt (-6).



Groupe I :



Mercredi 11 novembre : Sénégal – Guinée-Bissau

Jeudi 12 novembre : Congo – Eswatini

Dimanche 15 novembre : Guinée-Bissau – Sénégal

Lundi 16 novembre : Eswatini – Congo



Classement : 1. Sénégal, 6 pts (+5). 2. Congo, 3 pts (+1), Guinée-Bissau, 3 pts (0). 4. Eswatini, 0 pt (-6).



Groupe J :



Mercredi 11 novembre : Libye – Guinée équatoriale, à Radès (Tunisie)

Vendredi 13 novembre : Tunisie – Tanzanie

Dimanche 15 novembre : Guinée équatoriale – Libye

Mardi 17 novembre : Tanzanie – Tunisie



Classement : 1. Tunisie, 6 pts (+5). 2. Tanzanie, 3 pts (0), Libye, 3 pts (-3). 4. Guinée équatoriale, 0 pt (-2).



Groupe K :



Jeudi 12 novembre : Côte d’Ivoire – Madagascar

Vendredi 13 novembre : Niger – Ethiopie

Mardi 17 novembre : Madagascar – Côte d’Ivoire

Mardi 17 novembre : Ethiopie – Niger



Classement : 1. Madagascar, 6 pts (+5). 2. Ethiopie, Côte d’Ivoire, 3 pts (0). 4. Niger, 0 pt (-5).



Groupe L :



Vendredi 13 novembre : Nigeria – Sierra Leone

Samedi 14 novembre : Bénin – Lesotho

Mardi 17 novembre : Sierra Leone – Nigeria

Mardi 17 novembre : Lesotho – Bénin



Classement : 1. Nigeria, 6 pts (+3). 2. Bénin, 3 pts (0). 3. Sierra Leone, 1 pt (-1), Lesotho, 1 pt (-2).