CAN U20: l’Afrique du Sud bat le Maroc et remporte son premier trophée

Cela s'est joué seulement à quelques centimètres. L'Afrique du Sud a remporté la CAN U20 au Caire. Gomolemo Kekena avait ouvert le score à la 70ème minute mais le but avait été refusé pour hors-jeu dans un premier temps. Il a fallu l'intervention de la VAR et de longues minutes pour valider le but.



Les deux sélections des deux pays des U20 s'étaient déjà rencontrés en 1997. Le Maroc l'avait emporté. C'est la première fois que l'Afrique du Sud remporte ce trophée. Et cela s'est passé sous les yeux de Patrice Motsepe, le président sud-africain de la CAF, qui était à côté de son vice-président, le… Marocain Fouzi Lekjaa.

Le Maroc avait remporté la CAN des U 17 il y a un mois. Cette fois-ci les Lionceaux sont tombés sur un gardien sud-africain exceptionnel. Les Marocs ont tiré 15 fois au but, sans succès.