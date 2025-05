Cannes 2025 : le cinéma africain présent mais peu récompensé

La 78ème édition du Festival de Cannes s’est terminée ce samedi avec la traditionnelle cérémonie de clôture. Durant cette quinzaine, six œuvres africaines ont été mises en lumière comme “The Last Tears of the Deceased” du réalisateur éthiopien Beza Hailu Lemma ou «My Father’s Shadow» du nigérian Akinola Davies. Mais aucun film ou acteur n’a décroché les prix les plus convoités.

De gauche à droite, Wale Davies, Sope Dirisu, le réalisateur Akinola Davies, la productrice Rachel Dargavel et la productrice Funmbi Ogunbanwo posent pour les photographes lors de la présentation du film « My Father's Shadow » au 78e festival international du film, Cannes, dimanche 18 mai 2025.

Le bilan est en demi-teinte pour le cinéma africain. Ce samedi sur la scène du Palais des festivals, aucun cinéaste africain, ni acteur n’a reçu l’un des prix majeurs de la compétition à Cannes.

Pourtant, cette année 2025 a été marquée par la présence d'œuvres venant du continent. Au total, six films africains étaient à suivre durant cette compétition. «My Father’s Shadow» est le premier film nigérian sélectionné au Festival de Cannes.

Premier succès pour un film nigérian

Le long métrage de Akinola Davies, présenté dans la catégorie Un certain regard, a reçu la Mention spéciale de la Caméra d’or. Le film suit un père et ses deux fils à travers la mégalopole de Lagos après l’annulation du résultat de l’élection de 1993 et l’arrivée au pouvoir du général Sani Abacha.

Il interroge autant la "masculinité" que l'histoire politique du pays, présentant la relation entre le père et ses enfants comme une "rue à double sens et non une dictature", explique le réalisateur.

La sélection à Cannes de "My father's shadow" contraste avec la difficulté pour les films tournés à la chaîne dans les studios de Nollywood (contraction de Nigeria et Hollywood) de toucher le public en dehors de l'Afrique et de la diaspora.

"Entrer dans la compétition pour la première fois montre que le cinéma nigérian a atteint sa maturité," estime le Prince Baba Agba, conseiller culturel du président Bola Tinubu.

Au sein même du pays, l'industrie du cinéma fait aussi face à "de grands défis technologiques et infrastructurels", souligne le Prince Baba Agba, en particulier concernant les réseaux mobiles car la plupart des films sont visionnés sur des téléphones.

Le cinéma éthiopien récompensé

Le cinéaste éthiopien, Beza Hailu Lemma a reçu le prix Next Step et une dotation 2500 euros pour son long métrage “The Last Tears of the Deceased”.

Dans cette œuvre, le réalisateur questionne la foi, sa pratique et la façon dont elle s’exerce au sein de l’Eglise orthodoxe éthiopienne. La caméra suit Abba Samuel, jeune prêtre orthodoxe tout juste ordonné qui enquête sur sa propre mort, probablement survenue en 1980 et sa résurrection. L’homme entame un long voyage où il se confronte aux croyances de son pays et ses contradictions.

Pas de prix convoités mais des cinéastes à suivre

Sur le tapis rouge ce samedi à Cannes, aucun lauréat des prix les plus convoités n'était africain. Pour autant, durant cette quinzaine, des œuvres africaines étaient à l’honneur. Au total, six films africains étaient à suivre durant cette compétition.

Dans la sélection Un certain regard, “Promis le ciel” de la réalisatrice franco-tunisienne, Erige Sehiri explore le destin de trois femmes : une pasteure, une mère en exil et une étudiante alors qu’elles recueillent Kenza, 4 ans, une fillette rescapée d’un naufrage.

Deux films égyptiens ont également été projetés non loin de la croisette, “Aisha can’t fly away” de Morad Mostafa, portrait d’une aide soignante migrante somalienne vivant au Caire; et le documentaire “La vie après Siham” de Namir Abdel Messeeh, sur le deuil et la quête d’identité.

Durant la semaine critique, “L’mina” un court métrage marocain de Randa Maroufi a été présenté. Il évoque les enjeux de l’exploitation du charbon à Jerada, ville minière où l’exploitation du charbon perdure malgré son interdiction en 2001.

En Egypte, faire du cinéma reste compliqué car l’armée du président al-Sissi observe avec attention les productions faites sur son sol. Ainsi, les productions financées par l’Etat sont étroitement surveillées par le pouvoir.

Pour le Cameroun, l’humoriste et acteur Thomas Ngijol présente son film “Indomptables” en tant que réalisateur. Dans ce long métrage, le commissaire Billong, campé par Thomas Ngijol, enquête sur la mort d’un policier à Yaoundé.

A l’heure, où s’est éteint Mohamed Lakhdar Hamina, premier réalisateur algérien et africain à recevoir la palme d’or en 1975 pour son film “Chronique des années de braise”, le cinéma africain est à l’aube de nouveaux défis à relever.