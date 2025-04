Ce que l'on sait de la brouille entre l'Algérie et le Mali

L'Algérie a exprimé sa "consternation" lundi après le rappel des ambassadeurs à Alger du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui l'ont accusée d'avoir abattu un drone en territoire malien, et rappelé ses ambassadeurs dans ces pays ou différé leur arrivée, annonçant aussi la fermeture de l'espace aérien avec le Mali. Mais quelles sont les raisons plus profondes de cette crise entre Alger et Bamako ?