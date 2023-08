Ce qu'il faut savoir de l'arrestation Juan Branco au Sénégal

L'avocat franco-espagnol Juan Branco, inculpé et écroué dimanche 06 août à Dakar, est en passe d'être expulsé vers la France. On vous explique les ressorts de cette affaire qui agite le Sénégal depuis samedi 05 août.

Juan Branco, avocat franco-espagnol de l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko, a été arrêté samedi 5 août 2023 en Mauritanie, avant d'être remis aux autorités sénégalaises. Il devrait "prochainement" être expulsé du pays et renvoyé vers la France selon un haut responsable au ministère de la Justice du Sénégal.

Une arrestation rocambolesque

Lorsqu'il est arrêté samedi, en Mauritanie, l'avocat est alors en fuite. Il était entré clandestinement au Sénégal et avait fait une apparition très remarquée à une conférence de presse pour la défense d'Ousmane Sonko le 30 juillet dernier. Et pour cause : Juan Branco est activement recherché au Sénégal depuis le 14 juillet dernier et l'ouverture par le parquet sénégalais d'une enquête judiciaire et l'émission d'un mandat d'arrêt contre l'avocat.

« Me voilà. Je n’ai pas l’âme d’un fugitif » Juan Branco, avocat d'Ousmane Sonko

« Me voilà. Je n’ai pas l’âme d’un fugitif », avait lancé, bravache, Juan Branco lors de cette conférence de presse, avant de quitter le pays dans la précipitation. Dans les heures qui suivent, une véritable chasse à l'homme est lancée pour retrouver l'avocat. Les officiers de la Sûreté urbaine et la Division des investigations criminelles (DIC) avaient, selon le quotidien français Le Monde, fouiller le domicile d'Ousmane Sonko en espérant retrouver l'avocat . Depuis, Juan Branco restait introuvable.

Sa cavale a finalement pris fin le 5 août : selon des médias sénégalais, l'avocat aurait été arrêté alors qu'il tentait de passer du Sénégal à la Mauritanie voisine à bord d'une pirogue, déguisé en pêcheur.

Lui affirme avoir été "kidnappé" près de Nouakchott, la capitale mauritanienne, par des hommes encagoulés, ne portant aucun signe distinctif. Il aurait été blessé aux poignet au cours de l'arrestation et refuse de boire et de s'alimenter depuis son incarcération dans une prison dakaroise. Selon Me Ciré Clédor Ly, l'un des avocats de Juan Branco, celui dernier refuserait aussi de parler et aurait renoncé à être assisté par qui que ce soit dans les procédures en cours.

Que lui est-il reproché ?

Le mandat d'arrêt émis contre Juan Branco porte sur des "crimes et délits" en lien avec les troubles engendrés par l'affaire Sonko au début du mois de juin. Juan Branco s'est d'abord attiré les foudres de la justice Sénégalaises en annonçant, le 22 juin 2023, avoir déposé une plainte en France et une demande d’enquête à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre Macky Sall, le président sénégalais, qu'il accuse de crimes contre l’humanité.

Quelques jours plus tard, après avoir reçu "la compilation des déclarations, écrits et posts" de Juan Branco, le parquet sénégalais expliquait avoir « relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale ». Une information judiciaire pour "crimes et délits" en lien avec les troubles engendrés par l'affaire Sonko au début du mois de juin avait alors ouverte, et un mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'avocat franco-espagnol.

Initialement incarcéré dans une prison dakaroise, il aurait été "extrait de prison ce matin et présenté au juge qui lui a signifié son placement sous contrôle judiciaire". Détenu dans un poste de police, Juan Branco attend maintenant d'être transféré vers l'aéroport, en vue d'un retour en France.

Quel peine encourt Juan Branco ?

Après son arrestation en Mauritanie, Juan Branco a été remis aux autorités sénégalaises et inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, selon ses avocats. Des charges supplémentaires pour "séjour irrégulier" et "outrage à magistrat", lui ont été signifiées dimanche d'après Mes Robin Binsard, Luc Brossollet et François Gibault, ses avocats parisiens.

Les procédures menées contre Juan Branco au Sénégal relèvent d'une instrumentalisation pure et simple du code pénal à des fins politiques Robin Binsard, avocat de Juan Branco

Alors que risque Juan Branco ? Selon Me Ciré Clédor Ly, au Sénégal, les charges "d'attentat" sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Reste à voir si une fois rentré en France, l'avocat, qui estime que son arrestation relève de la persécution politique, se présentera à un éventuel procès au Sénégal. Ses avocats français ont d'ores et déjà annoncé vouloir exploiter "toutes les voies de droit adéquates pour mettre fin aux procédures menées contre Juan Branco au Sénégal, qui relèvent d'une instrumentalisation pure et simple du code pénal à des fins politiques".