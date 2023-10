Centrafrique: le procureur de la CPI abandonne les charges à l'encontre d'un ex-chef de milice

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé jeudi l'abandon des charges à l'encontre d'un ex-chef de milices autoproclamées d'autodéfense formées majoritairement de combattants chrétiens et animistes en Centrafrique.

Karim Khan, procureur de la juridiction qui siège à La Haye, a déclaré dans un communiqué avoir "conclu qu'il n'y avait plus de perspectives raisonnables de condamnation au procès, même si les charges étaient confirmées".

Il a souligné avoir informé les juges après "avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve dans l'affaire Mokom et à la lumière d’un changement de circonstances concernant la disponibilité des témoins".

Maxime Mokom, 44 ans, faisait face à 20 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des atrocités commises en 2013 et 2014, parmi lesquels des attaques dirigées contre des civils, des meurtres, des viols, des pillages et des attaques contre des mosquées.

Il était le chef des anti-balaka, des milices autoproclamées d'autodéfense formées majoritairement de combattants chrétiens et animistes, créées en 2013 en réaction à la prise de Bangui par la Séléka, une coalition de groupes armés principalement composée de musulmans opposés à l'ancien président François Bozizé.

L'ex-chef de milice Maxime Mokom (d) lors d'une session de la Cour pénale internationale (CPI), le 22 août 2023 à La Haye, aux Pays-Bas ANP/AFP/Archives

L'ex-chef de milice avait nié en aot lors d'une audience clé toute implication dans un bain de sang en République centrafricaine il y a dix ans, affirmant aux juges de la CPI qu'il était "dévoué à la recherche de la paix".

Les juges devaient suite à cette audience clé décider si les preuves étaient suffisamment solides pour envoyer M. Mokom sur le banc des accusés.

"J’ai pleinement conscience que cette nouvelle pourrait être malvenue pour de nombreux survivants et leurs familles", a déclaré M. Khan à propos de l'abandon des charges.

"J’espère que beaucoup comprendront mes responsabilités juridiques et éthiques d’être guidé par le droit et les éléments de preuves", a-t-il ajouté.