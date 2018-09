Centrafrique: primauté de la médiation de l'Union africaine, affirme le président Touadéra

La médiation pour une paix en Centrafrique relève de l'Union africaine, a déclaré jeudi le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, jugeant que l'implication récente de la Russie dans des pourparlers avec des groupes armés n'avait qu'un but de "facilitation".

Lors d'une réunion tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à laquelle n'assistait pas la Russie, "un appui fort a été donné à l'initiative africaine (pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine), qui fédère toutes les initiatives et qui a le soutien du gouvernement et du peuple centrafricains", a-t-il dit à la presse après la rencontre.

"Nous sommes en train de travailler pour un prochain dialogue avec les groupes armés pour rechercher la paix et la réconciliation", a précisé le président centrafricain.

Fin août, Moscou avait réuni chez son allié soudanais, à Khartoum, quatre des principaux groupes armés pour y signer une "déclaration d'entente". Cette médiation parallèle a "agacé" les partenaires de la RCA et a été clairement rejetée par la France.

"Dans le cas de la réunion à Khartoum, la Russie n'a joué qu'un rôle de facilitation, tout au moins en matière de logistique", a assuré M. Touadéra, rappelant que son gouvernement n'était pas présent. "Les résultats, les propositions, sont une contribution dans le cadre" de l'initiative de paix menée par l'Union africaine, a-t-il ajouté.

Lors de la réunion, à huis clos, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a demandé que "la coopération entre l’Union africaine, l’Organisation des Nations unies, la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale et tous les autres partenaires, y compris les membres du Conseil de sécurité actifs dans le pays, (soit) resserrée", selon un communiqué de ses services.

A la tête de la commission Paix et sécurité de l'Union africaine, Ismail Chergui, présent à la réunion, a aussi souligné devant la presse que cette instance était "au centre de tous les efforts".

"Les efforts notés à Khartoum sont complémentaires et ne sauraient remplacer l'initiative africaine". Elle est "la seule à pouvoir fédérer tous les efforts devant permettre aux groupes armés de signer un accord de paix avec le gouvernement, de remettre leurs armes et de s'intégrer dans l'effort de développement du pays", a-t-il insisté.

"Nous sommes convenus de redonner une impulsion nouvelle, forte, aux efforts politiques, centrés sur l'initiative de l'Union africaine, qui est le moteur et la référence", a abondé le secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix.

La Centrafrique, que se partagent des groupes armés, est embourbée dans un conflit meurtrier depuis six ans qui a déplacé plus d'un quart de ses 4,5 millions d'habitants.