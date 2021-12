Centre du Mali: au moins 30 tués lors d'une attaque jihadiste

Au moins 30 personnes ont été tuées vendredi dans l'attaque par des jihadistes présumés d'un véhicule de transport près de Bandiagara dans la région de Mopti, dans le centre du pays, ont indiqué à l'AFP des responsables locaux.

"Au moins 30 civils maliens ont été tués par des terroristes près de Bandiagara vendredi. Les civils étaient dans un véhicule de transport. Les passagers ont été mitraillés et le véhicule a été brûlé. L’Etat a envoyé des forces de sécurité sur place", ont déclaré à l'AFP des autorités locales de Mopti qui ont requis l'anonymat.

Un élu de la localité de Bandiagara a confirmé ce bilan et précisé que parmi les victimes, il y a "des enfants et des femmes et des disparus".

Les forces de sécurité ont été envoyées sur place, selon les mêmes sources.

L'attaque n'a été revendiquée par aucun des nombreux groupes armés qui sévissent dans le pays.

Dans un communiqué diffusé samedi par la télévision publique, le gouvernement de transition a annoncé un bilan de 31 morts et 17 blessés. Il assure que "toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble".

L'Association pour le développement de Bandiagara (ADB) condamne "une attaque lâche et criminelle" et demande aux autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les populations et leurs biens.

La région de Mopti, théâtre de l’attaque de vendredi, est une zone affectée par un conflit intercommunautaire. Les tensions entre les sédentaires dogons et les peuls à majorité nomade y sont récurrentes en raison des questions liées aux champs et à la transhumance.

Les forces de sécurité sont également la cibles d'attaques régulières des groupes armées.

Le 7 octobre, 16 militaires ont été tués lors de l’attaque d’un convoi de l'armée malienne entre les localités de Koro et Bandiagara.

Il s'agissait alors de l'attaque la plus meurtrière frappant l'armée malienne depuis celle contre un convoi le 19 août sur la route entre Boni et Douentza, également dans le centre du Mali, qui avait fait 17 morts.

Le Mali est livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, ainsi qu'aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exactions.

Les violences parties du nord en 2012 se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civils et militaires, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines.

La prise du pouvoir à Bamako par des militaires à la faveur d'un putsch en 2020 n'a pas enrayé la spirale de violences.