Centre du Nigeria : 25 personnes tuées lors de nouvelles attaques

Au moins 25 personnes ont été tuées par des hommes armés dans deux attaques distinctes, dans l'Etat de Benue, dans le centre du Nigeria, dans le dernier épisode de violence en date dans cette région connue pour ses conflits fonciers meurtriers et ses représailles, ont rapporté à l'AFP lundi les autorités locales.

L'Etat de Benue est le théâtre d'un conflit récurrent entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs sédentaires, principalement chrétiens, pour le contrôle des terres et des ressources.

"14 personnes sont mortes, certaines ont été blessées" dans le village d’Ankpali dimanche soir, a déclaré Adam Ochega, un responsable du gouvernement local, et au cours de la même soirée, une autre attaque a eu lieu dans le village de Naka, où "11 corps sans vie ont été retrouvés et cinq personnes blessées", a indiqué Ormin Victor, un autre responsable local.

"C'était le soir, vers 18 heures, des hommes armés peuls ont pris d'assaut la communauté d'Ankpali, ils sont arrivés en grand nombre avec des armes et ont tiré de façon sporadique", a expliqué à l'AFP, Ajija Moses, un habitant qui accuse les éleveurs peuls d'être à l'origine de l'attaque de son village.

"Certains d’entre nous ont fui pour se mettre en sécurité, mais des tirs ont atteint plusieurs personnes, et nous avons découvert qu’environ 20 personnes ont été tuées", a-t-il ajouté.

"Ils ont tué beaucoup de gens, j'ai vu cinq personnes, mais je pense que d'autres ont été tuées", a expliqué de son côté Amineh Vincent, un habitant du village de Naka.

Un porte-parole de la police a confirmé l’attaque à Ankpali, sans fournir de bilan pour le moment.

"Il subsiste encore quelques menaces ici et là", a indiqué à l'AFP Adam Ochega, quelques heures après l'attaque.

Le mois dernier, 44 personnes ont été tuées en l’espace de quatre jours dans la même zone.

Les motivations de ces violences ne sont pas clairement établies, mais Ormin Victor a également imputé ces "attaques coordonnées" à des éleveurs peuls.

Ces derniers affirment également être la cible d’attaques meurtrières menées par des agriculteurs et d’expropriations de terres.

Une série de violences

Les attaques dans cette région dite de la Ceinture centrale du Nigeria prennent souvent une dimension religieuse ou ethnique.

L'accaparement des terres, les tensions politiques et économiques entre les sédentaires et ceux qui sont considérés comme des étrangers, ainsi que l'afflux de prédicateurs musulmans et chrétiens extrémistes qui soufflent sur les braises, ont accentué les divisions dans cette région dans le centre du pays le plus peuplé d’Afrique, en particulier dans les Etats de Benue et du Plateau au cours des dernières décennies.

Dans le centre du pays, les terres disponibles pour l'agriculture et l'élevage se réduisent régulièrement à cause du changement climatique et de l'expansion humaine, ce qui entraîne une concurrence parfois mortelle pour un espace de plus en plus limité.

Une série de massacres non élucidés a fait plus de 150 morts en avril dans les Etats du Plateau et de Benue.

Selon un rapport récent d’Amnesty International, 6.896 personnes ont été tuées dans des attaques perpétrées au cours des deux dernières années dans l’État de Benue, et 2.600 dans celui du Plateau.

Les témoignages recueillis par l'ONG font état d’exécutions sommaires, d’enlèvements souvent de femmes et d’enfants et de destructions de biens.