"C'était une vraie rock star": mort de Khaled Louma en Algérie, icône du groupe T34

C’est une légende du rock algérien qui vient de disparaître. Khaled Louma, fondateur du premier groupe de rock algérien T34, et voix légendaire de la radio algérienne, est décédé ce dimanche 24 août, à l'âge de 70 ans. Il a été inhumé lundi, selon les médias locaux.

Avec son décès, c'est toute une époque qui s'achève. Khaled Louma représentait le rock algérien, mais aussi une certaine idée de la liberté des années 1980 en Algérie post-indépendance. "Khaled, c'était vraiment l'enfant de l'après guerre", explique à TV5MONDE Mourad Rahali, ami d'enfance du rocker et guitariste du groupe T34.

"Nous sommes tous nés dans les années 1950, nous n'avions pas d'image de la guerre de libération ni de la présence de la France. Khaled est celui qui a voulu donner une nouvelle identité algérienne moderne. C'était ça, Khaled", nous raconte le guitariste.

Né en 1955, il fait ses débuts de musicien dans des groupes amateurs avant de s'imposer comme une figure du rock algérien avec son groupe T34, qu'il crée dans les années 1970, alors qu'il était encore étudiant. Plus tard, il crée aussi le groupe Les Icosiums.

Les débuts universitaires

Le nom du groupe viendrait du numéro de chambre 34 du bâtiment T, d'une des cités universitaires d'Alger à Ben Aknoun, dans laquelle ils répétaient. Ces véritables studios d'enregistrement sont mis en place par Mustapha Badie, en charge de la direction culturelle des cités universitaires.

Cet homme de théâtre a équipé toutes les cités universitaires de studio de répétition, de matériel, de salles de spectacles, et a permis à des générations de jeunes algérois de faire de la musique dans de bonnes conditions.

C'est vraiment grâce à lui que le groupe a pu exister au début. Je ne vois pas comment on aurait pu même se rencontrer et répéter parce qu'il n'y avait pas d'endroits pour. Mourad Rahali, ami d'enfance du rocker et guitariste du groupe T34

Au début, ils reprennent des titres anglais, puis ils se mettent à composer leurs propres chansons. "On a commencé comme tous les jeunes groupes de rock, par faire des reprises. On essayait d'être comme nos idoles: les Beatles, les Stones, Eddy Mitchell. On était des jeunes de 17 ans qui voulaient être tout ce qui ne suit pas l'ordre des parents", détaille le guitariste.

Le succès arrive dans les années 80, avec une nouvelle ère politique qui laisse espérer des changements sociétaux pour la jeunesse algérienne. "Il y a eu ce souffle de liberté dans les années 1980", nous raconte Mourad Rahali. "C'était l'après (Houari) Boumédienne. La situation politique nous a permis de libérer les énergies, et on a pu aller plus loin musicalement. Et c'est grâce à Khaled (Louma) qui était un véritable visionnaire. Il voyait les choses en grand. C'était une vraie rock star", raconte le guitariste, plein d'émerveillement dans la voix.

Rock fusion

Le groupe commence donc à produire ses propres chansons, et arrête les reprises. "Pour Khaled, il fallait qu'on s'adresse à nos jeunes, qu'on leur dise comment on voyait les choses. Vivre à Alger à cette époque-là, c'était vivre dans un brassage culturel énorme", poursuit-il.

Tout au long de sa carrière musicale, il se distingue par une grande diversité de styles, allant du rock au jazz, en passant par le chaâbi, le disco et même la funk. "Sous l'orientation de Khaked (Louma), notre musique oscillait entre le jazz d'Archie Shepp, le chaâbi algérois, le chant andalou, mais aussi le raï qui arrivait, ou encore la musique kabyle", détaille Mourad Rahali. "On portait tout cela. Notre rock était du rock fusion", poursuit-il.

T 34 - Jamais Doukh

Parmi ses titres phares ayant marqué les esprits, on retrouve, She ness, Jamais doukh, Ma dir walou, ou Boualem el far. D’ailleurs ce titre devient l’hymne de toute une génération. Il raconte les rêves et les espoirs d’une jeunesse fière de son identité et attentive au reste du monde. T 34 c’est une sorte de lien entre le chaâbi local et le rock anglais. "Khaled Louma cherchait une nouvelle identité, sortie des carcans de la tradition", détaille Mourad Rahali.

T 34 : Boualem El Far

Le public est au rendez-vous assez rapidement. "Notre génération a été très imprégnée par la musique anglo-saxonne. Tout le monde connaissait et aimait les Beatles ou les Rolling Stones en Algérie. Donc forcément, les jeunes ont tout de suite adhéré à un groupe qui fait pareil", raconte le guitariste.

Comparé à Khaled et Idir

C'est là qu'il découvre une autre facette de son ami, sur scène. "L'accueil du public a été impressionnant. Et Khaled était vraiment une bête de scène. C'était vraiment son univers", se souvient Mourad Rahali.

Le leader du groupe était tout le contraire dans la vie de tous les jours. "En dehors de la scène, Khaled, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Il écoutait énormément, mais il était mal à l'aise quand on le mettait dans des situations de débats en groupe. Alors que sur scène, il vous mettait le feu à la salle. Il avait un charisme incroyable. Et le public le ressentait", continue son guitariste. Pour Mourad Rahali, peu d'artistes nationaux étaient de cet acabit. "Dans le raï, je pense à Cheb Khaled qui avait cette présence forte sur scène, ou encore Djamel Allam dans la musique kabyle. Idir aussi. Khaled Louma était du même niveau", raconte le musicien.

Vers la fin des années 1990, le groupe est obligé d'interrompre son activité à cause de la guerre civile. "On a pris cette décision vers 1998. C'était la période des attentats collectifs. Partout. Ce n'était plus possible pour nous", déplore Mourad Rahali. Khaled Louma et Mourad Rahali continuent de faire de la musique, notamment un double album qui reprenait des anciens titres à succès et des nouveaux.

Puis Khaled Louma retourne en Algérie et reprend sa carrière d'animateur radio sur la chaîne 3 de la radio algérienne, une antenne francophone. Pendant 40 ans, il anime des émissions sur la musique comme "Contact", "Black Rock", ou encore "Vibrato".

Transmission et radio

Cette seconde carrière est tout aussi importante pour Khaled Louma. "C'était un moyen de transmettre une connaissance. Khaled était quelqu'un de très cultivé", dépeint Mourad Rahali. "Il connaissait le l'histoire du rock sur le bout des doigts et avait commencé très jeune à écouter Georges Lang sur RMC. Il passait son temps à lire et à écouter. Il ne s'est jamais arrêté et a toujours adoré transmettre. C'était sa passion", explique-t-il.

La Présidence de la République ainsi que les ministères de la Culture et de la Communication ont présenté leurs condoléances à la famille. Khaled Louma a été "l'une des personnalités marquantes de la chaîne 3 de la radio nationale, dont le nom a été associé à des programmes culturels qui ont contribué à enrichir le goût artistique et intellectuel des auditeurs", a écrit le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou.