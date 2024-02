"Cette faim est de trop": des Nigérians protestent contre la vie chère

Des centaines de Nigérians ont manifesté contre la flamblée du coût de la vie lundi à Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, après d'importantes manifestations dans le nord du pays début février.

Surveillés par des policiers et des militaires, les manifestants ont fermé une route et brandi des pancartes sur lesquelles étaient inscrits "fin du mauvais gouvernement", "fin de la pénurie alimentaire" et "fin de la misère nigériane".

"Cette faim est de trop", a résumé Olaide Alamu, un étudiant de 26 ans. "M. Tinubu devrait faire quelque chose... Regardez-nous maintenant".

Un manifestant descendu dans la rue pour dénoncer la hausse du coût de la vie, à Ibadan, au Nigeria, le 19 février 2024 AFP

A son arrivée au pouvoir en mai 2023, le président Bola Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie, le naira perdant fortement de sa valeur par rapport au dollar.

Le président nigérian a demandé à plusieurs reprises à la population de patienter, affirmant que ses réformes économiques permettront d’attirer les investisseurs étrangers, et faire repartir l’économie.

Le taux d'inflation du pays a officiellement atteint 28,92% en décembre, son plus haut niveau depuis trois ans.

De nombreux Nigérians ont dû renoncer à des aliments considérés comme des "produits de luxe" tels que la viande, les œufs et le lait.

Les conditions de vie difficiles dans le nord ont déclenché des manifestations dans plusieurs villes, notamment à Suleja, près de la capitale Abuja, à Minna, dans l'État du Niger, et à Kano, la deuxième ville du pays.

creuser la terre

La crise a contraint les habitants du nord à sauter des repas et à manger du riz de mauvaise qualité utilisé pour alimenter les poissons.

Manifestation contre la hausse du coût de la vie à Ibadan, le 19 février 2024 AFP

Des femmes ont même dû creuser la terre pour y trouver des graines stockées par les fourmis afin de nourrir leurs enfants, d’après des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Au début du mois de février, l'influent émir traditionnel de Kano, Aminu Ado Bayero, a expliqué que les Nigérians étaient confrontés à des "difficultés économiques, à la faim et à la famine" et a appelé le président à prendre des mesures d'urgence.

Titilayo Olusegun, un businessman de 38 ans présent à la manifestation à Ibadan, a estimé que "si (le président) ne peut pas résoudre les problèmes des Nigérians, il devrait quitter ses fonctions".

"Il y a trop de faim. Nous ne pouvons pas payer les frais de scolarité de nos enfants, nous ne pouvons pas payer notre loyer... c'est difficile de manger", a-t-il ajouté.

"La douleur est trop intense".