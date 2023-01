CHAN 2022 de football : le rêve continue pour Madagascar

Un alléchant Sénégal-Madagascar

Le Niger rejoint l'Algérie

Impressionnants en poules et en quarts face au Mozambique (3-1), les Bareas de Koloina Razafindranaivo, meilleur joueur de la phase de groupe, retrouveront le Sénégal en demi-finale. Un parcours d’ores et déjà historique pour leur première participation à la compétition.Se dresseront face à eux, mardi 31 janvier, des Lions de la Téranga, pas aussi flamboyants qu'en phase de qualification mais terrifiants de réalisme. A l’instar de leur victoire sur la plus petite marge lors du quart face à la Mauritanie sur leur seul tir cadré, un pénalty de Lamine Camara. La confrontation promet un scénario incertain.Devant leur public, les Algériens sont passés par toutes les émotions face aux Ivoriens. Réduits à dix au bout de vingt minute après l'expulsion de leur gardien, ils ont tenu bon pour finalement s'imposer sur un penalty à la 95ème minute du temps réglementaire.Les Fennecs accueilleront, mardi 31 janvier, une équipe nigérienne, qualifiée suprise en poules et qui décroche la première demi-finale de son histoire dans la compétition. Face au Ghana, les Ménas ont inscrit un but au début de chaque période pour construire leur succès et affirmer leurs ambitions sur la scène continentale.