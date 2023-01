CHAN 2022 : en Algérie, le petit-fils de Mandela plaide pour l'indépendance du Sahara occidental et met en colère la Fédération marocaine

“Une dernière colonie est présente en Afrique”

Des “propos racistes”, selon la fédération marocaine de football

بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم pic.twitter.com/maU4S5gp5A — FRMF (@FRMFOFFICIEL) January 14, 2023

Madiba au coeur de l’indépendance algérienne - Les déclarations de Zwelivelile Mandla Mandela font écho aux prises de positions défendues par son grand-père dans les années 60. - De son vivant, Nelson Mandela a noué des relations profondes avec l'Algérie. Très impliqué pour l'accession à l'indépendance du pays, le dirigeant sud-africain a côtoyé les dirigeants de la révolution algérienne notamment lors de la proclamation du cessez-le-feu de mars 1962. - « La situation en Algérie était pour nous le modèle le plus proche du nôtre parce que les rebelles affrontaient une importante communauté de colons blancs qui régnait sur la majorité indigène », a-t-il écrit dans ses mémoires. - Baptisées Conversations avec moi-même , elles ont été publiées pour la première fois en 2010. Dans cet ouvrgage, l’ancien leader sud-africain racontait aussi l’impact que l’indépnendance de l’Algérie avait eue sur la lutte armée contre le régime de l’apartheid.

Un CHAN sous tensions

Depuis le 13 janvier, la septième édition du CHAN est bel et bien lancée. Pour la toute première fois de l’histoire de la compétition, 18 sélections nationales africaines sont en lice, contre 16 habituellement. Le CHAN, réservé aux joueurs disputant les championnats nationaux, se tient jusqu' au 4 février en Algérie.Plusieurs invités de marque avaient fait le déplacement en Algérie le vendredi 13 janvier à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du CHAM 2023. À commencer par le président de la FIFA, Gianni Infantino, présent dans les tribunes aux côtés d’officiels algériens.Parmi ces grands noms figure celui de Zwelivelile Mandla Mandela. Il s’agit du petit-fils de l'ancien président de l'Afrique du sud et figure de la lutte contre l'apartheid, Nelson “Madiba” Mandela. Alors que la soirée se déroulait dans un stade baptisé du nom de grand-père, Zwelivelile Mandela a tenu un discours pour saluer la tenue de l’événement.Au cours de son allocution, il a aussi dénoncé la présence du Maroc au Sahara occidental. Selon ses termes, une "dernière colonie est présente en Afrique : le Sahara Occidental". Le militant sud-africain a aussi tenu à dénoncer "l’oppression" menée par le Maroc.Devant le public du stade Nelson-Mandela à Alger, le petit-fils de l'icône de la lutte anti-apartheid a également exhorté à "libérer la Palestine". Cette déclaration est perçue comme une critique ouverte du Maroc, qui a normalisé ses relations avec Israël il y a deux ans.Les déclarations de Zwelivelile Mandla Mandela ont immédiatement fait réagir la fédération marocaine de football (FRMF). Dans un communiqué publié dès samedi 14 janvier, l’institution a fustigé un "discours provocateur et surréaliste”. Selon ses termes, les propos Zwelivelile Mandla Mandela ont “bafoué le règlement régissant l'organisation des manifestations footballistiques sous l'égide de la Confédération africaine de football (CAF)".“La FRMF rejette les propos racistes prononcés par des supporters présents à la cérémonie d’ouverture à l’égard du public marocain connu à travers le monde entier pour son civisme”, indique encore la fédération marocaine. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des supporters algériens en train de chanter des slogans racistes visant les Marocains.En réponse, la fédération marocaine a adressé "une correspondance" à la CAF. Rabat lui demandant d'"assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n'ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond". De son côté, le gouvernement marocain n'a pas réagi.Cette édition du Championnat d’Afrique des nations se tient alors que les relations diplomatiques entre Alger et Rabat sont tendues. Les Lions de l'Atlas, pourtant tenants du titre, sont absents de la compétition. Les dirigeants de la Fédération marocaine de football espéraient obtenir un vol direct entre le Maroc et l'Algérie pour participer à la compétition mais depuis le 21 septembre 2021 la frontière aérienne entre les deux pays a été fermée par Alger. Cette mesure les a donc empêchés de rejoindre Alger par vol direct. En cause : le différend entre les deux pays sur le Sahara Occidental. Cette ancienne colonie espagnole, que se disputent depuis des décennies le Maroc et le Front Polisario, est considérée comme un "territoire non autonome" par l'ONU.Le royaume chérifien en contrôle 80% et prône une autonomie sous sa seule souveraineté , tandis que le Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination. Le Polisario tient son Congrès en ce moment en Algérie.