CHAN 2022 : la confédération africaine de football va enquêter après les propos du petit-fils de Nelson Mandela à Alger

“Ces déclarations politiques ne sont pas celles de la CAF”

Zwelivelile Mandla Mandela à la tribune des discours lors de la cérémonie officielle d’ouverture du CHAN 2022 qui se tient en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. capture d’écran vidéo Canal Algérie

Rupture des relations diplomatiques depuis 2021

Son discours le 13 janvier lors de la cérémonie d'ouverture du CHAN à Alger continue de défrayer la chronique. Zwelivelile Mandla Mandela, petti-fils de Nelson Mandela, icône sud-africaine de la lutte contre l’apartheid, a appelé à "lutter pour libérer le Sahara occidental de l'oppression". Fervent partisan des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, il a qualifié ce territoire de "dernière colonie d'Afrique". Au stade Nelson-Mandela à Alger, le petit-fils de l'icône de la lutte anti-apartheid a également exhorté à "libérer la Palestine". Le Maroc avait aussitôt condamné des "agissements malveillants" et des "manoeuvres abjectes".Quelques instants après le discours, la fédération marocaine de football (FRMF), avait demandé à la CAF, basée au Caire, d'"assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n'ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond". Dans son communiqué, la FRMF a par ailleurs dénoncé des "propos racistes" anti-marocains prononcés dans le stade lors de la cérémonie d'ouverture.La CAF "fera part de ses conclusions en temps opportun", indique l’institution dans un communiqué. La confédération africaine affirme dans l'immédiat que "ces déclarations politiques ne sont pas celles de la CAF (...) en tant qu'organisation politiquement neutre". En conséquence, elle s’engage à "mener des investigations pour établir si et dans quelle mesure" ces déclarations "violent les statuts et règlements de la CAF et de la FIFA".Après un bras de fer, le Maroc a décidé vendredi de ne pas envoyer son équipe U23 disputer le CHAN. La sélection marocaine n’a pas reçu en temps voulu l'autorisation d'Alger de s'y rendre en avion. Alger a fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.Le Sahara occidental, cause nationale pour le Maroc, est une ancienne colonie espagnole que se disputent depuis des décennies le Maroc et le Front Polisario, soutenu par Alger. Il est considéré comme un "territoire non autonome" par l'ONU.