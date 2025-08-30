CHAN 2025 : le Maroc remporte le championnat pour la troisième fois

Les Lions de l'Atlas remportent la finale du CHAN 2025 face à Madagascar (3-2) à Nairobi, au Kenya, ce samedi 30 août. C'est la troisième fois de l'histoire qu'ils décrochent le titre.

Une finale sous pression

Les Lions de l'Atlas, champions en 2018 et 2020, ont été mis à l'épreuve après l'entrée fracassante des Malgaches. Ces derniers ont ouvert le score, après seulement neuf minutes de jeu, grâce au but de Felicite Manohantsoa.

Un enthousiasme vite rattrapé par la technicité des Marocains. Dès la 27e minute, Youssef Mehri, meilleur passeur de la compétition, a inscrit le premier but marocain du tournoi, avant de terrasser Madagascar grâce à un doublé de l'attaquant star du Maroc, Oussama Lamlioui.

La surprise malgache

Malgré tout, la presse salue l'exploit des Malgaches. Peu de personnes les attendaient au début de la compétition. Leur victoire face au Kenya, pays hôte et favori de la compétition, avait surpris tout le monde. Madagascar participait pour la seconde fois de son histoire à la compétition et n'avait jamais fait mieux qu'une demi-finale.

De leur côté, les Lions de l'Atlas sont attendus au tournant par leurs supporters dès la fin de l'année. Le Maroc accueillera la prochaine CAN, Coupe d'Afrique des Nations, en décembre 2025.

