CHAN : Le Cameroun retient son souffle

Enfin ! Près de cinq décennies après avoir accueilli une phase finale de Coupe d'Afrique (c'était en 1972), le Cameroun s'apprête à goûter de nouveau au privilège d'organiser une grande compétition continentale de football sur son sol. Le Championnat d'Afrique des Nations, tournoi à 16 équipes réservé aux joueurs évoluant localement, débute samedi à Yaoundé. Prévue initialement pour se dérouler en Ethiopie, cette sixième édition avait été confiée au Cameroun en raison des retards accumulés côté éthiopien. De contretemps en impondérables, le Covid-19 n'étant pas le moindre, le CHAN 2020 (l'appellation officielle a été conservée) se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021. Il s'agira pour le Cameroun, qui avait déjà organisé avec succès la CAN féminine en 2016, d'une répétition générale avant la CAN... 2021, que le pays doit accueillir en début d'année... 2022, après s'en être d'abord vu retirer la charge au profit de l'Egypte, qui le remplaça au pied levé en 2019. Malgré les retards à l'allumage sur certains chantiers, d'importants efforts ont été consentis jusqu'au verdict positif de la CAF. « Le pays hôte est prêt à accueillir l’événement », a résumé l'instance panafricaine à l’issue d’une énième visite d’inspection effectuée du 27 au 31 octobre à Douala, Limbé et Yaoundé, les trois-villes qui abriteront les 32 rencontres de la phase finale.

Des menaces sanitaires et sécuritaires

« Je suis très content de ce que j’ai pu voir, malgré quelques détails qui restent à achever, a réagi le Premier ministre Dion Ngute dans des propos rapportés par la CAF. Les stades que j’ai vus, sont ceux qu’on peut voir dans toutes les villes à travers le monde. Ce sont des stades modernes, des infrastructures solides… Nous pouvons même accueillir la Coupe du monde dans ce pays avec les stades que nous avons. » En attendant, le Cameroun est déjà attendu au tournant de ce CHAN, qui se déroulera dans des conditions particulières à plus d'un titre. Sur le plan sanitaire, la pandémie de Covid-19 a poussé les organisateurs à adopter une jauge de spectateurs réduite. Sur le plan infrastructurel, la question des transports sera surveillée de près. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la situation sécuritaire inquiète également. Le groupe D doit se disputer à Limbe, dans le Sud-Ouest séparatiste. Malgré les mises en garde, les matchs ont été maintenus. « De fermes dispositions spéciales ont été arrêtées pour assurer une couverture sécuritaire maximale de cet important événement. Elles portent notamment sur la sécurisation des transports, des sites d’hébergement ainsi que des sites d’entraînement et de compétition », a récemment communiqué le ministère camerounais de la Défense.

Des Lions Indomptables dans le flou

Et les Lions Indomptables dans tout cela ? A la veille de son entrée en jeu, l'équipe nationale locale suscite bien des interrogations. Dans quel état de forme seront ces joueurs, qui n’ont pas disputé le moindre match de championnat depuis le mois de mars 2020, pandémie oblige. Un certain flou règne. Le staff technique, dirigé par l'expérimenté Martin Ndtoungou Mpilé, tâtonne. Le récent tournoi amical de préparation disputé à Yaoundé n'a fait que raviver ces doutes. En trois sorties, les Lions A’ ont été battus par le Niger (1-2) et la Zambie (0-2), et se sont contentés du nul face à l’Ouganda (1-1). Pas de quoi rassurer, mais une phase finale recèle toujours sa propre vérité. Arrivés derniers de leur groupe lors de la précédente édition du CHAN, les Lions locaux croient néanmoins en leurs chances de passer le premier tour cette année. Et plus si affinités. Il pourront compter pour cela sur le renfort de Jacques Zoua. Revenu au pays faute de club en Europe, le champion d'Afrique 2017, ancien joueur du FC Bâle et du Gazélec Ajaccio, a accepté d'endosser le maillot des A' pour la bonne cause. Son apport ne sera pas de trop pour contrer les assauts du Zimbabwe, samedi au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Dans les autres groupes, ce sont le Maroc, tenant du titre, et la RDC, seule équipe à avoir remporté l'épreuve deux fois, qui font figure de grands favoris.



Composition des 4 groupes :



Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe.

Groupe B : Libye, RDC, Congo, Niger.

Groupe C : Maroc, Rwanda, Togo, Ouganda.

Groupe D : Zambie, Guinée, Namibie, Tanzanie.



Palmarès du CHAN :



2009 : RD Congo

2011 : Tunisie

2014 : Libye

2016 : RD Congo

2018 : Maroc