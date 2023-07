Chavirement d'une pirogue au Sénégal: le bilan monte à huit morts

Huit personnes sont mortes dans le chavirement d'une pirogue mercredi à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, sur la route migratoire reliant le pays à l'archipel espagnol des Canaries, a déclaré jeudi le ministre de l'Intérieur Antoine Felix Diome.

Selon les médias locaux le bateau transportait des migrants et le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, car ces pirogues sont souvent bondées et peuvent contenir des dizaines de personnes.

S'exprimant depuis Saint-Louis où il a rendu visite à des blessés hospitalisés, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome a refusé de dire combien de personnes se trouvaient à bord du bateau ou bien si des personnes étaient portées disparues.

"Pour l'instant ce qu'on peut déplorer c'est huit corps sans vie et quatre blessés", a-t-il déclaré.

Selon un responsable local, le bateau venait du sud. L'accident s'est déroulé la veille au petit matin près des côtes et il est possible que certains aient pris la fuite, a-t-il aussi affirmé.

Selon l'ONG Caminando Fronteras, qui tient ses informations des appels de migrants ou de leurs proches, trois autres embarcations, parties du Sénégal, et transportant au total plus de 300 migrants sont portées disparues.

L'une d'elles est partie le 27 juin de Kafountine, une petite ville côtière du sud du Sénégal, située à environ 1.700 kilomètres des côtes des Canaries, avec quelque 200 personnes à bord. Les deux autres sont parties de la région de Mbour.

Les recherches de bateaux de migrants portés disparus ont repris mercredi, ont indiqué les sauveteurs espagnols.

Selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères, entre le 28 juin et le 9 juillet, 260 Sénégalais "en détresse" ont "été secourus dans les eaux territoriales marocaines". Il n'a pas précisé si ces embarcations correspondaient à celles signalées par l'ONG.

M. Diome a affirmé jeudi que 276 personnes se trouvent actuellement dans un centre au Maroc et qu'"elles se portent bien".

Mercredi, Caminando Fronteras a réagi dans un communiqué, affirmant avoir pu vérifier que les sauvetages mentionnés par le gouvernement sénégalais correspondaient à d'autres bateaux "ayant également quitté les côtes sénégalaises, mais pas à ceux qui avaient à leur bord les 300 personnes recherchées".

En outre, la marine sénégalaise a intercepté un bateau de pêche transportant 71 migrants au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué l'armée dans un communiqué publié jeudi sur les réseaux sociaux.

La marine est montée à bord du bateau près de l'embouchure du fleuve Sénégal, qui se jette dans l'océan Atlantique, et a remis ces passagers à la gendarmerie, selon la même source.