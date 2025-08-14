Choguel Maïga placé en garde à vue au Mali: ce que l'on sait de l'arrestation de l'ex-Premier ministre civil de la junte

L'ex-Premier ministre civil de la junte malienne Choguel Maïga, limogé en novembre par les militaires au pouvoir depuis 2020, a été placé en garde à vue ce mardi 12 août. Son interpellation intervient à la suite de l'arrestation d’une cinquantaine de membres de l’armée dont deux généraux, accusés de conspirer contre la junte militaire.

"Choguel Maïga et plusieurs de ses anciens collaborateurs sont en garde à vue dans le cadre des enquêtes sur leur gestion à la Primature. En principe demain (mercredi) ou après-demain (jeudi), ils seront présentés devant le procureur de la cour suprême", a déclaré à l'AFP une source au pôle économique et financier, tribunal chargé de juger les crimes économiques.

Choguel Kokalla Maïga avait été nommé Premier ministre en 2021 par le général Assimi Goïta, à la tête du pays. Il avait finalement été limogé en novembre 2024 par les militaires au pouvoir après avoir émis des critiques à leur encontre.

D'anciens collaborateurs également arrêtés

Il a été remplacé par un militaire, le général Abdoulaye Maïga, parachevant la militarisation de l'exécutif, dans un contexte de restrictions sévères des libertés par la junte et de violences jihadistes meurtrières sur le territoire.

Il avait en février 2025 affirmé que la "rupture est consommée" entre sa coalition politique et la junte, invoquant notamment des "arrestations et "détentions extrajudiciaires" contre des membres du M5-RFP.

L'ex-Premier ministre avait en même temps appelé les militaires à "créer les conditions sécuritaires pour la tenue de scrutins crédibles et apaisés, en y associant les forces politiques et sociales", alors qu'aucune nouvelle échéance n'est fixée pour un retour à un pouvoir civil.

L'avocat de Choguel Maïga, Cheick Oumar Konaré, a indiqué que le pôle a "notifié" à Choguel Maïga "formellement son placement en garde à vue", via un communiqué qui a été transmis à l’AFP.

"Plusieurs des anciens collaborateurs" de Choguel Maïga sont également concernés par la garde à vue, comme son ancien directeur de cabinet, Issiaka Ahmadou Singaré, et trois anciens directeurs administratifs et financiers de la Primature, avance Cheick Oumar Konaré.

L'arrestation de Choguel Maïga "survient dans le cadre d'une enquête sur des allégations d’atteinte aux biens publics émises par un rapport du Vérificateur général" de l'État, détaille l’avocat.

COMMUNIQUÉ SUR LE PLACEMENT EN GARDE À VUE DE L'ANCIEN PREMIER MINISTRE CHOGUEL KOKALLA MAIGA pic.twitter.com/QoSMdhoJ60 — Choguel Kokalla Maiga (@ChoguelKMaiga) August 12, 2025

La junte a réduit au silence l'opposition par des mesures coercitives, des mises en cause judiciaires, la dissolution d'organisations, les restrictions à la liberté de la presse et la pression du discours dominant sur la nécessité de faire corps autour d'elle face à une multitude de défis.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique (EI), ainsi que celles de groupes criminels communautaires. Cette crise sécuritaire s'ajoute à une grave crise économique.

Les militaires au pouvoir se sont détournés des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie au nom du souverainisme.