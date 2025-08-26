"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

Pour la première fois, la France restitue des restes humains à Madagascar en vertu d'une loi votée en 2023. Il aura fallu un long processus politique, diplomatique et scientifique pour permettre cet acte d'autant plus symbolique qu'il s'agit de trois crânes dont celui d'un roi sakalava décapité pendant la conquête coloniale de Madagascar par la France à la fin du XIXème siècle.

La scène qui se tient à Paris, dans les locaux du ministère de la Culture, est protocolaire tout autant qu'historique. La France restitue trois crânes humains de Sakalava, des Malgaches de l'ouest de la Grande Île, qui ont été arrachés à leur terre et à leur peuple pendant 128 ans, vestiges cruels de la conquête coloniale de Madagascar par la France.

Côté officiel, la ministre française de la Culture Rachida Dati reçoit son homologue malgache Volamiranty-Donna Mara. Présent aussi le ministre délégué chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux, Thani Mohamed-Soilihi, pour assister à cette restitution. C'est l'aboutissement d'un long processus, législatif et diplomatique. La France accède à une demande de Madagascar en vertu de la Loi du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.

Au sein de la délégation malgache, outre les écharpes aux couleurs nationales, on reconnait des lambas, pièces traditionnelles de tissu brodée portés sur les épaules. La ministre malgache en a offert un à son homologue française.

Les crânes sont enfermés dans trois boîtes distinctes, transportées avec solennité par trois Malgaches et déposées sur une table prévue près du pupitre. La première boîte est recouverte d'un tissu rouge, couleur royale à Madagascar. Elle est portée par Georges Harea Kamamy, descendant de la lignée royale sakalava. C'est un Ampanjaka sakalava, un roi traditionnel pour la population sakalava. Le crâne contenu dans la boîte est celui de son illustre ancêtre, le roi Toera, dernier roi indépendant du Menabe, ce royaume historique de l'ouest malgache.

Les deux autres crânes sont ceux de ses guerriers. Ils avaient combattu les troupes coloniales françaises. En 1897, face à la supériorité militaire des envahisseurs, le roi décide de se rendre. Mais dans cette campagne dite de pacification, l'armée décide d'attaquer et procède au massacre d'Ambiky, le 29 août 1897. Le corps du roi Toera est décapité.

À quelles fins ? Plusieurs pistes peuvent être avancées : trophée de guerre macabre, volonté de traumatiser la population locale. L'historienne Klara Boyer-Rossol rappelle dans un article du Monde que le naturaliste Guillaume Grandidier, fils du célèbre professeur Alfred Grandidier spécialiste de Madagascar, avait été "autorisé à prendre" en 1898 des crânes d’"illustres Sakalava" détenus par l'armée française. Signe de l'époque coloniale, ce genre de prise pouvait aussi se parer de la caution scientifique, à travers la prétendue "craniologie" qui permettait une classification raciale et raciste des êtres humains.

Reste que, l'appartenance d'un crâne comme étant celui du roi Toera n'a pas été établie de manière irréfutable par une commission bilatérale scientifique, ni par l'analyse ADN.

Mais pour les Sakalava, le doute n'est plus permis depuis une cérémonie rituelle de possession, Tromba, durant laquelle une personne entrée en transe avec le monde des ancêtres, a reconnu la personne même du roi Toera. C'est d'ailleurs l'un de ses descendants qui a le premier formulé la demande de restitution du crâne.

Retour au présent : l'actuel roi sakalava porteur des reliques de son ancêtre prend la parole et procède à un rituel. Ensuite, les officiels se succèdent. La cérémonie s'achève.

Selon Volamiranty Donna Mara, ministre malgache de la Communication et de la Culture, ce genre de cérémonie pourrait se reproduire. "Nos deux pays se sont convenus à faire face à leur histoire. On a cicatrisé cette blessure. Mais il y a bien d'autres restes humains qui sont encore ici, au musée de l'Homme. Donc on continue à faire les démarches."

Pour Madagascar, la population sakalava et le peuple malgache, c'est le début d'une nouvelle histoire. Le rapatriement d'un défunt sur la terre des ancêtres est ce qui a de plus sacré chez les Malgaches. Le retour à Madagascar est prévu le 31 août. 128 ans après le massacre d'Ambiky, cette restitution de crânes sakalava sonne comme une victoire sur l'inhumanité.