Cinéma : "La Femme du fossoyeur" du somalien Khadar Auderus remporte l'Étalon d'or du Fespaco 2021

Après une longue attente, la cérémonie de clôture avait commencé à 17 heures à Ougadougou, soit 18 heures en France, le verdict est finalement tombé vers 20.30 : le jury a décerné la récompense suprême, l'Étalon d'or, à Khadar Ayderus Ahmed pour son film "La Femme du fossoyeur".L’auteur-réalisateur Khadar Ayderus Ahmed, né à Mogadiscio il y a 40 ans, réside en Finlande, dont il a la nationalité. Il a réalisé plusieurs court-métrages couronnés de succès, dont "The Night Thief" en 2017. Il poursuit également une carrière remarquable en tant qu’auteur. "La femme du fossoyeur" a été présenté à la Semaine de la critique à Cannes en juin 2021 est son premier long métrage et a été développé dans le cadre de la Résidence de la Cinéfondation en 2015.Le film raconte la vie simple d’un couple heureux, Guled et Nasra vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled travaille durement déjà comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?Le réalisateur lors de la présentation à Cannes avait expliqué comment lui était venue l’idée pour ce premier long-métrage."L’inspiration pour cette histoire est venue d’une mort subite qui a eu lieu dans la famille il y a dix ans à Helsinki. Le déroulement d’un enterrement musulman m’a paru long, émouvant et épuisant. Le jour de la commémoration, mon frère m’a demandé si je savais comme il était facile d’enterrer quelqu’un en Somalie. Je lui ai répondu « non ». Il m’a ensuite raconté que c’était extrêmement facile car il y avait toujours plusieurs fossoyeurs devant l’hôpital, prêts à enterrer un corps dans les heures qui suivent. Et c’est à ce moment-là précisément, alors qu’on était encore au cimetière, que le personnage du fossoyeur m’est venu. Je n’arrivais pas à m’en défaire une seconde. Il a commencé à me hanter au travail, dans mon sommeil, même pendant les repas, jusqu’à ce que je me mette à écrire l’histoire de mon fossoyeur, Guled. […] En fait, mon intention était de raconter une histoire d'amour simple mais réaliste, avec le mordant du conte de fées. Une fois monté, on s’est rendu compte que le film se concentrait aussi sur les femmes. Nasra, la mère de Guled, la femme médecin. Ces personnages féminins sont tellement forts que sans elles, il n’y aurait pas d’histoire. Nasra est le cou du film et Guled la tête."L’consacre le film de la réalisatrice haïtienne. Le film était en lice au Festival de Cannes dans la sélection "Un certain regard". Freda habite avec sa mère, sa sœur et son petit frère dans un quartier populaire d’Haïti. Ils survivent avec leur petite boutique de rue. Face à la précarité et la violence de leur quotidien chacun cherche une façon de fuir cette situation. Freda, au contraire, décide de croire en l’avenir de son pays.La réalisatrice Gessica Geneus était venue sur le plateau du Journal Afrique en juin dernier pour nous parler de son film.L’revient àde Tunisie pourqui avait été également présenté au Festival de Cannes dans le cadre de la Semaine de la critique. Elle avait déjà été récompensée au Festival du film francophone d'Angoulême. A cette occasion Patrick Simonin l'avait rencontrée pour l'Invité de TV5MONDE.Dans la, l’revient àdu burkinabè. Il avait été aussi sélectionné par le Festival de Berlin.Et c’est la sénégalaisequi remporte l’avec son filmreçoit le grand prix du Président du Faso dupourDans la catégoriec’est le film du réalisateur rwandaisqui remporte le Poulain d’argent pour